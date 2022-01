Sie ist die neue Leiterin der Intensivstation an der Wertachklinik

Plus Der bisherige Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin bekommt Unterstützung: Künftig wird Dr. Astrid Willker die Intensivstation in Schwabmünchen leiten.

Mit Ausbruch der Pandemie wurde die Wertachklinik in Schwabmünchen zum Corona-Schwerpunktkrankenhaus. Die Intensivstation musste neu ausgerichtet werden und mit jeder neuen Corona-Welle Arbeitsabläufe angepasst und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Dr. Markus Bolkart kam erst kurz zuvor, im Januar 2020, als Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin an die Wertachklinik und wurde von Covid-19 vollkommen überrascht. Dennoch hat er seine Abteilung gut durch die Pandemie gesteuert. Nun bekommt er Unterstützung von Dr. Astrid Willker. Sie wird fortan die Intensivstation leiten.