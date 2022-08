Sie sind das neue Kulturteam der Stadt Schwabmünchen

Doris Hafner, Alina Krüger und Marilena Eberle stehen für flexible und kreative Angebote in Schwabmünchen.

Die Stadt Schwabmünchen hat die Kulturarbeit personell ausgebaut. Zum Jahreswechsel hatte die Stadt bereits einen ersten Schritt für ein künftiges Kulturamt gemacht, indem Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen (MUGS) unter das Dach des Kulturbüros mit Federführung der promovierten Kunsthistorikerin Dr. Doris Hafner gestellt wurden. Zwei neue Stellen für ein wissenschaftliches Volontariat in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen und eine eigene Stelle für Veranstaltungen wurden geschaffen.

Kleiner Kraftakt für die neue Volontärin im Kulturteam Schwabmünchen

Seit Anfang Mai ist mit Alina Krüger eine agile und vor Ideen sprudelnde wissenschaftliche Volontärin für das MUGS in Vollzeit beschäftigt. Wissenschaftliches Volontariat bedeutet, bereits verantwortliche Aufgabenstellungen zu übernehmen, aber auch einen Ausbildungsplan unter Betreuung zu absolvieren. Dank ihrer früheren Tätigkeiten kann Krüger bereits auf einige Erfahrungen in der Museumsarbeit zurückgreifen, die nun dem MUGS zugutekommen. "Die inhaltlichen und organisatorischen Herausforderungen des laufenden Betriebes in Kombination mit einer kompletten Bestandsaufnahme, Aufarbeitung und Dokumentation inklusive der Ausrichtung auf die Zukunft werden ein kleiner Kraftakt werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Krüger hatte in kurzer Zeit einiges für die Märchenausstellung und darüber hinaus ins Laufen gebracht. Nach Angaben der Stadt schiebt sie auch hinter den Kulissen so einiges an.

Seit 1. Juli arbeitet Marilena Eberle als kreativer Kopf für Veranstaltungen im Kulturbüro der Stadt. An ihrem ersten Arbeitstag stieg sie direkt mit dem Auftaktkonzert von Acoustic Revolution beim Sommer 100 ein. Eine Verschnaufpause gab es nicht, denn nach dem Stadtfest ging es direkt mit der Konzertreihe Sommer 100 weiter. "Wo es brennt, packt sie gerne mit an", teilt die Stadt mit.

Sie ist für die Veranstaltungsplanung zuständig

Nah am Publikum sein und mit den Bands und Künstlern arbeiten, mal drinnen und mal draußen: Marilena Eberle gefällt die Arbeit im Veranstaltungsbereich, denn sie ist vielseitig, abwechslungsreich und verlangt sowohl physische als auch konzeptionelle, organisatorische und kommunikative Fähigkeiten. Ihre Leidenschaft für Lateinamerika möchte sie auch in die Musikauswahl einbringen. Eberle ist ab sofort für Veranstaltungsplanungen, -organisation und -betreuung verantwortlich. Die Ticket- und Platzreservierungen werden ebenfalls von ihr bearbeitet. Nach ihrer Einarbeitung stehen Verbesserungen bestehender Konzepte sowie neue Projekte auf dem Plan. "Ich freue mich schon sehr darauf, attraktive Alternativen zu Fernsehabenden auf der Couch zu bieten, die alle ansprechen", erklärt Eberle.

Doris Hafner ist froh über die personelle Verstärkung, um sich auch neuen Aufgaben hinter den Kulissen widmen zu können. Dazu gehört zum Beispiel die Optimierung bestehender Projekte, verstärkte inhaltliche und konzeptionelle Arbeit oder die Betreuung des MUGS.