Silvestergala in Schwabmünchen: Mit einer Nacht voller Seligkeit ins neue Jahr

Das Silvesterkonzert bringt neue Töne in die Stadthalle Schwabmünchen. Der Vorverkauf hat gut funktioniert - und ein Teil des Erlöses ist für die Kartei der Not.

Von melancholisch bis albern, von ruhig für mitreißend, immer versehen mit feinsinnigem Humor, starker Mimik und dem Augenzwinkern der Selbstironie präsentierten die Dresdner Salondamen ihr Programm „Eine Nacht voller Seligkeit“. Das traditionelle Silvesterkonzert in der Schwabmünchner Stadthalle wartete heuer nicht mit Operettenmelodien auf, sondern mit Salonmusik, die als bürgerlicher Nachfolger der Kammermusik in den Cafés, Empfangshallen und Tanzlokalen ab den frühen Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu Unterhaltung gespielt wurde.

Glitzernde Ballsaalkleider in der Stadthalle Schwabmünchen

„Wir haben unsere Weihnachtsbäume geplündert, das Lametta genommen und uns für Sie chic gemacht“, begrüßte Sängerin und Moderatorin Karolina Petrova die Gäste und begründete so das Aussehen der in glitzernden Ballsaalkleidern gehüllten Künstlerinnen. Umrahmt von unterhaltsamen Moderationen verfehlten die Lieder von beispielsweise Zarah Leander, den Comedian Harmonists, Marlene Dietrich, Ilse Werner oder Heinz Rühmann ihre Wirkung auf die Gäste nicht. „Das sind Lieder, die man kennt und gerne hört“, sagte eine ältere Dame begeistert zu ihrer Begleiterin. Wichtiger Bestandteil der authentischen Präsentation waren die Arrangements von Pianistin Silke Kraus, die einfühlsame Spielweise von Beate Hofmann am Kontrabass und Cello, der virtuosen, jedoch nicht überzogenen Spielweise der Violinistin Franziska Graefe und der gekonnten Bläsersätze von Cécile Pfeiff an Klarinette und Saxofon.

Das Blockflötentrio, mit Selbstironie vorgetragen, überraschte die Gäste. Foto: Uwe Bolten

Stimmlich dominierte mit viel Emotion und Klarheit Sängerin Karolina Petrova, zusätzlich brillierte das Quintett mit mehrstimmigem Gesang, der den unverwechselbaren Klang der Salonmusik auf die Bühne brachte. Die ruhigen, zu keinem Zeitpunkt schnellen Bewegungen der Künstlerinnen, trugen ebenfalls zur besonderen Atmosphäre bei. Das gesamte Konzert ließ keinen Zweifel aufkommen, warum diese Formation zurecht heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

Mit Titeln wie "Charleston", "Der kleine grüne Kaktus", "Es wird mal ein Wunder geschehen", "Was macht der Maier am Himalaya?", "Ein guter Freund", "Csárdás", "Liebling mein Herz lässt dich grüßen", "Ich brech‘ die Herzen der stolzesten Frau’n", oder "Kauf dir einen bunten Luftballon" gewannen die fünf Musikerinnen nicht nur die Herzen der Zuhörer, oft zu sehen war ein heftiges Mitwippen der Füße. Sogar Thomas Jantzen, Tontechniker der Stadthalle, konnte seine Beine in der Tonmeisterkabine kaum ruhig halten. „Das ist echt mitreißend“, kommentierte er die Aufführung.

Erinnerungen an das DDR-Fernsehprogramm beim Silvesterkonzert

„Wir haben als Kinder in der DDR jeden Montagabend, an dem die alten UFA-Filme ausgestrahlt wurden, vor der Kiste gesessen. So ist meine Liebe zu den Liedern und die Art der Musik geweckt worden“, sagte Cécile Pfeiff, die zugleich als Chefin der Formation fungiert. Im Musikstudium habe sie dann Mitstreiterinnen gefunden, die ähnlich empfanden; die Gründung der Dresdner Salondamen sei eine unausweichliche Folge gewesen, so Pfeiff.

Entgegen dem Trend, spontan zu einer Veranstaltung zu gehen, seien die Karten hauptsächlich im Vorverkauf erworben worden, sagte Veranstalterin Adelheid Dürrer vom gleichnamigen Konzertbüro unter Zustimmung von Günter Schulzke, Operettensänger, musikalischer Leiter der Agentur. „Wir bilden mit unseren Gästen eine große Familie. Die Besucher sind in der Mehrzahl gesetzteren Alters, die wissen gerne, wo sie sitzen“, sagte sie mit Blick auf die vereinzelten Gäste unter 50 Jahre. „Und wir haben immer die Absicht, Qualität auf die Bühne zu bringen“, sagte Schulzke. Wie jedes Jahr spendet die Konzertagentur einen Teil der Einnahmen an die Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, um regional Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, zu unterstützen.

Brauchen auch Sie Hilfe? Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und Unterstützung benötigen, sollten sich an soziale oder kommunale Beratungsstellen bei ihnen vor Ort wenden. Dort erhalten sie die Hilfe, die sie brauchen. Die Experten der Beratungsstellen stellen mit ihnen die Anträge an die Kartei der Not. Weitere Informationen dazu finden sich hier bei der Kartei der Not.

Möchten auch Sie spenden? Mit Ihrer Spende helfen Sie bedürftigen Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Und das ohne Abzug, weil die Mediengruppe Pressedruck alle Verwaltungskosten für die Kartei der Not trägt. Egal, ob Spende oder Zustiftung: Entscheiden Sie hier selbst, wie Sie die Arbeit der Kartei der Not unterstützen möchten.