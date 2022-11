Silvesterkonzert in Schwabmünchen: "Eine Nacht voller Seligkeit"

Beim Silvesterkonzert für Senioren in der Schwabmünchner Stadthalle entführen die Dresdner Salondamen auf eine musikalische Reise ins letzte Jahrhundert.

Seit Jahren veranstaltet das Konzertbüro Dürrer aus Ebersberg ein Silvesterkonzert für Senioren und Seniorinnen in der Schwabmünchner Stadthalle. Durch die Pandemie konnte das Konzert zuletzt im Jahr 2019 stattfinden. Der Neustart ist nun für den 31. Dezember um 17 Uhr vorgesehen.

Dabei werden die Dresdner Salondamen ihr Programm "Eine Nacht voller Seligkeit" auf die Bühne bringen. Die Damenkapelle wird die Besucher und Besucherinnen auf eine musikalische Reise in die 1920er bis 1940er Jahre entführen. Das Programm reicht von Marlene Dietrichs Ansichten zur Liebe, den charmanten Ausführungen Heinz Rühmanns und Rudi Schurickes zum Wesen der Männer bis hin zu den wortwitzigen Gassenhauern der Comedian Harmonists.

Der Vorverkaufsstelle läuft über Schreibwaren Wenger am Schwabmünchner Schrannenplatz. Wie in jedem Jahr möchte das Konzertbüro Dürrer die Stiftung unseres Verlags - Die Kartei der Not - mit einem Beitrag von zwei Euro pro Karte unterstützen. (AZ)