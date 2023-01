Silvesterlauf Schwabmünchen: Gut gelaunt die Qualen gemeistert

Plus Fast 400 Teilnehmer stellen sich dem Schwabmünchner Silvesterlauf. Ein Tümpel sorgt für gute Laune. Für eine Teilnehmerin gab es einen besonderen Applaus

Jubelnd riss eine Läuferin beim Zieleinlauf die Arme in die Höhe. Dabei zählte sie nicht zu den schnellsten - sie war einfach froh, den Schwabmünchner Silvesterlauf gemeistert zu haben. Zwölf Kilometer mit zwölf Hindernissen hatte sie hinter sich gebracht, darunter Röhren zum Durchkriechen, Kletterwände und ein Tümpel.