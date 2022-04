Singoldsand Festival soll 2022 wieder wie vor Corona stattfinden

Bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher feierten in den vergangenen Jahren beim Singoldsand Festival in Schwabmünchen. Wegen Corona fiel die Veranstaltung 2020 ganz aus. Letztes Jahr gingen die Verantwortlichen mit einem Alternativkonzept an den Start. Das soll sich nun ändern.

Foto: Christian Kruppe (Archibild)