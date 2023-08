Schwabmünchen

vor 32 Min.

Singoldsand-Festival 2023: Das ist neu auf dem Campingplatz

Plus Der Singoldsand-Campingplatz bietet in diesem Jahr von allem etwas mehr. Welche Neuerungen die Zeit vor Ort in diesem Jahr noch angenehmer machen sollen.

Von Maximilian Gori Artikel anhören Shape

Der Campingplatz für das Singoldsand-Festival am Sportgelände Riedstraße möchte in diesem Jahr mehr sein, als nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Er versteht sich als aktives Bindeglied zwischen Gästen und Festival. Camping Crew-Leiter Max Engler ist stolz auf die neuen Möglichkeiten: "Wir haben in diesem Jahr von allem einfach etwas mehr, aber als erstes ist wohl die neue Frühanreisemöglichkeit hervorzuheben. Gerade für Familien bietet die Möglichkeit bereits früher anzureisen eine angenehme Verbesserung. Alles lässt sich entspannter koordinieren, von der Platzwahl bis hin zur Eingewöhnung."

Wer etwas zu Hause vergisst, muss sich nicht ärgern

Zudem habe sich vor Ort einiges in Sachen Grundversorgung getan. Es gebe nun eine Art Tante Emma-Laden und ein Kiosk. "Dort findet man dann nicht nur Getränke und typische Camping-Verpflegung, sondern auch Zeitschriften oder Hygiene-Artikel wie beispielsweise Zahnpasta, falls man doch was zu Hause vergessen haben sollte", sagt Engler. Auch das Frühstücksangebot sei etwas ausgebaut worden und biete nun Samstag- und Sonntagmorgen ein kostengünstiges Frühstück samt brühfrischem Kaffee. Speziell für Samstag sei in diesem Jahr eine Besonderheit geplant. " Wir veranstalten ein gemeinsames Weißwurstfrühstück für alle Campingplatzgäste und die Crew, inklusive musikalischer Begleitung durch eine Blasmusikgruppe", sagt Engler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen