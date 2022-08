Schwabmünchen

vor 48 Min.

Singoldsand Festival: Darum kostet das Ticket immer mehr

Plus Wer das Singoldsand Festival besuchen will, muss heuer tiefer in die Tasche greifen. Warum das so ist und was die Veranstalter versuchen, um Preise zu reduzieren.

Von Jana Korczikowski

Alles wird teurer, das spürt gerade jeder. Ob an der Supermarktkasse, beim Strom, Sprit oder Heizen – die Liste ist lang. Auch die Veranstalter des Singoldsand Festivals stellt das vor Probleme. "Wir haben uns lange zum Kosten- und Finanzierungsplan für das Festival 2022 Gedanken gemacht, kamen aber immer zum gleichen Ergebnis: Es wird leider teurer für die Besuchenden“, sagt Nicolas Brinz aus dem Organisationsteam.

