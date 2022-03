Singoldsand Festival: Stadt muss Defizit von 70.000 Euro stemmen

Plus Wegen der strengen Corona-Auflagen fiel das Singoldsand Festival im vergangenen Jahr kleiner aus. Das hat zum ersten Mal ein finanzielles Loch hinterlassen.

Das Singoldsand Festival hat zum ersten Mal ein finanzielles Loch in Schwabmünchen hinterlassen. Wegen der strengen Corona-Auflagen fiel die Veranstaltung im vergangenen Jahr kleiner aus als gewohnt. Da weniger Tickets zum Verkauf standen, konnten die Ausgaben von rund 180.000 Euro nicht gedeckt werden.