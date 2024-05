Schwabmünchen

So entwickelt sich Schwabmünchen

Plus Die Sozialraumanalyse zeigt vor allem einen Trend auf: Die Stadt wird weiter kräftig wachsen. Was das bedeutet.

Von Carmen Janzen

Wie sich die Stadt Schwabmünchen in den kommenden Jahren entwickeln wird, darüber hat Günter Katheder-Göllner vom Landratsamt in der aktuellen Sitzung des Stadtrates gesprochen. Anhand der vom Landkreis erstellten Sozialraumanalyse lässt sich ein Blick in die Zukunft werfen.

Schwabmünchen wächst seit Jahrzehnten stetig

Besonders deutlich wird: Schwabmünchen wird weiter wachsen. Die momentan rund 15.100 Einwohner zählende Stadt wird voraussichtlich Anfang der 2030er-Jahre die 16.000 Einwohner Marke knacken. Zum Vergleich: 1960 waren es gut 8500, 1980 schon knapp 9700, im Jahr 2000 etwas mehr als 12.700 und im Jahr 2020 etwa 14.300. Das heißt, Schwabmünchen wächst seit Jahrzehnten stetig. "Die Kurve geht kontinuierlich nach oben und so geht es auch weiter", prognostiziert Katheder-Göllner. "Eine Abflachung der Kurve erwarten wir erst Mitte der 2030er-Jahre." Dieser Trend liegt vor allem daran, dass viele Menschen nach Schwabmünchen ziehen, denn Geburten- und Sterberate halten sich in etwa die Waage. Dieser Anstieg hat unter anderem Einfluss auf den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und Schulklassen. So wird in der Grundschule schon bald eine siebte erste Klasse nötig werden.

