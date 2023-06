Schwabmünchen

18:03 Uhr

So feiert das Leonhard-Wagner-Gymnasium seinen 50. Geburtstag

Plus Ein riesiges Fest für die ganze Schulfamilie hat am Wochenende tausende Gäste auf das Schulgelände nach Schwabmünchen gelockt.

Die monatelangen Anstrengungen zur Vorbereitung haben sich gelohnt: Zu Tausenden strömten die Gäste seit den Morgenstunden zur 50-Jahr-Feier des Leonhard-Wagner-Gymnasiums (LWS) in Schwabmünchen. Sie wurden nicht nur mit bestem Sommerwetter belohnt. Überall auf dem weitläufigen Schulgelände war Programm geboten. So stöberten die Gäste nach Veranstaltungen, die sie besuchen wollten. Denn alles zu sehen war wegen der Fülle der Angebote so gut wie unmöglich.

"Super", "riesig" und "toll" lautete schließlich das Feedback der Gäste. Jede Klasse bot ein eigenes Schmankerl: Ausstellungen und Filme, Geschichtsvorträge und Sagen, Schulquiz und Escape-Room, wissenschaftliche Versuche und Führungen, Pflanzenbörsen und Fotoarbeiten, Tänze und Gesänge, Talent- und Wissensshows – das Angebot war beinahe unüberschaubar. Und dann die riesigen Sonderaktionen der Schule.

