Bauen: So geht es im neuen Wohngebiet weiter

Die ersten Häuser stehen schon. Welche Grundstücke noch zu haben sind und wie es weiter geht.

Südwest III in Schwabmünchen ist das derzeit größte neue Wohngebiet im Landkreis Augsburg, das im Entstehen ist. Wenn es komplett bebaut und bewohnt ist, werden dort knapp 1000 Menschen neuen Wohnraum gefunden haben. Aktuell stehen bereits die ersten Häuser, sehen fast fertig aus und sind bereits verputzt. Andere befinden sich noch im Rohbau. Aber aktuell überwiegt noch viel Brachfläche auf dem Gelände.

68 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser sind bislang in drei Vergaberunden verkauft worden, bestätigt Matthias Böck, einer von zwei Geschäftsführern der GWS, der Grundstücks- und Immobiliengesellschaft Schwabmünchen, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt. Sie wickelt den gesamten Ein- und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken sowie deren Erschließung ab.

Jauchmann weist Gerüchte zurück

Gerüchte, die in der Stadt kursierten, dass mehrere Bauplätze aufgrund gestiegener Baukosten oder hoher Inflation zurückgegeben worden seien, weist Bernhard Jauchmann zurück. Er ist ebenfalls GWS-Geschäftsführer. „Es musste nur ein einziger Platz rückabgewickelt werden. Das geschah aber aus privaten, nicht aus finanziellen Gründen. Alle Grundstücke, die auf dem Markt waren, sind verkauft“, sagt er.

Von Beginn an waren die Grundstücke begehrt und die Bewerberlisten lang. Grund dafür war unter anderem ein sehr günstiger Preis. Um einen Bauplatz zu erhalten, mussten die Interessenten allerdings zahlreiche Kriterien erfüllen und einen umfangreichen Bewerbungsbogen ausfüllen und Banknachweise erbringen. Wer einen erhalten hat, zahlt 370 Euro pro Quadratmeter, üblich ist fast das Doppelte.

Die Vergabe der Mehrfamilienhäuser startet

Nun geht es im neuen Baugebiet weiter mit der Vergabe für Mehrfamilienhäuser, also mit der Vergabe an Bauträger. „Darauf liegt aktuell der Fokus“, so Böck. Der erste Bauträger hat seinen Antrag im Bauausschuss im Januar bereits erfolgreich durchgebracht und der erste Bagger steht schon bereit. In der Neufnachstraße entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohnungen, acht davon sozial gefördert.

Beim Bau von Mehrparteienhäuser legt die Stadt Wert auf das Konzept, nicht auf den maximal erzielbaren Preis. Böck erklärt: „Im Rahmen des vorzulegenden Konzeptes spielte das Kaufpreisangebot nur eine untergeordnete Rolle. Hauptsächlich wurden auf das architektonische Planungs- sowie das Wohn- und Nutzungskonzept wert gelegt.“

Nahwärmenetz überzeugt die bisherigen Nutzer

Eine Besonderheit im Neubaugebiet ist die Wärmeversorgung. Alle Grundstückseigentümer haben die Möglichkeit, sich ans geschaffene Nahwärmenetz anschließen zu lassen. "Einige Gebäude sind bereits am Netz. Die bisherigen Rückmeldungen der Nutzer sind durchwegs positiv", sagt Böck.