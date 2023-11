So hat sich das THW in einem halben Jahrhundert verändert

Das Technische Hilfswerk Schwabmünchen feierte sein 50-jähriges Bestehen. Das Einsatzfeld war früher ein ganz anderes.

Für fünf Tage war Schwabmünchen im vergangenen Juli Katastrophenschutzgebiet und das ohne Katastrophe. Dahinter steckte eine sogenannte 24-Stunden Übung des Technischen Hilfswerkes Schwabmünchen. Etwa 180 Beteiligte versuchten die Stadt nach einem fiktiven Tornado-Unglück wieder auf Vordermann zu bringen. Die Übung war Teil des Festjahres anlässlich des runden Jubiläums des THW Ortsverbandes Schwabmünchen.

In den vergangenen Monaten gab es verschiedene Veranstaltungen zu Ehren des Bestehens. Eine davon waren auch die Blaulichttage am Schulzentrum in Schwabmünchen. Besucher konnten sich über das THW informieren und Vorstellungen beiwohnen. Neben einem offiziellen Festabend gab es zudem noch eine interne Feier, mit der das Festjahr nun zu Ende gegangen ist. „Wir wollten ein ganzes Jahr präsent sein“, erklärt der stellvertretende Ortsbeauftragte Konstantin Wamser. Ein Jahr um 50 Jahre retten, bergen, schützen und helfen zu feiern.

50-jähriges Bestehen: Das THW im Wandel der Zeit

Doch seit der Gründung hat sich auch einiges geändert. Ursprünglich sollte das THW eine Zivilschutzorganisation im Falle eines dritten Weltkrieges sein. Erst nach der Wiedervereinigung wandelte sich diese Einstellung, die auch Einfluss auf die ersten Jahre des Schwabmünchner Ortsverbandes hatte. Heutzutage geht es weniger um das Retten und Bergen. Der Fokus liegt primär auf Logistik und Notfallversorgung nach Umweltkatastrophen. Doch auch menschengemachte Angriffe führen mittlerweile immer öfter zu Situationen, in denen das THW helfen muss. Wamser beschreibt konkret den Fall einer Cyberattacke, bei der Hacker über das Internet versuchen, die Infrastruktur lahmzulegen und im Zuge dessen für Stromausfälle sorgen. Beim Schwabmünchner Ortsverband liegt der Fokus allerdings vor allem auf Gebäudesicherung und -abstützung.

Konstantin Wamser Foto: Kilian Seiler, Thw Schwabmünchen

Generell ist der Katastrophenschutz Ländersache und das THW, als Bundesbehörde, kommt nur zum Einsatz, wenn Feuerwehr, Polizei oder Rotes Kreuz Hilfe benötigen. Das ist oft bei schweren Schäden der Fall oder bei längerfristigen Einsätzen. Ein Beispiel dafür war das Jahrhunderthochwasser 2021 im Ahrtal. Dort half das THW monatelang unter anderem bei den Aufräumarbeiten. Auch Schwabmünchner Einsatztruppen waren dort. Wamser erzählt, dass ihm gerade dieser Einsatz noch sehr präsent ist. Er beschreibt, wie das THW auch eine „psychische Aufgabe“ hatte. „Es ging zusätzlich darum, den Menschen vor Ort zu signalisieren: Da ist eine staatliche Institution, die euch hilft. Ihr seid nicht allein“, erinnert sich Wamser. Gerade nach solchen Einsätzen, habe man wirklich das Gefühl, etwas Sinnvolles für die Bevölkerung zu tun.

Der Ortsverband ist ein fester Teil der Schwabmünchner Stadtgemeinschaft

Das Konzept des THWs ist etwas Besonderes. Eine vom Bund finanzierte Behörde, die zum größten Teil von Freiwilligen getragen wird. „Das gibt es so kein zweites Mal auf der Welt“, meint Wamser. Der Schwabmünchner Ortsverband hat dieses Jahr bereits 20.000 Dienststunden zu verbuchen. Davon wird auch viel Zeit in die Ausbildung gesteckt. Außerdem ist das THW auf regionalen Veranstaltungen wie dem Singoldsand dabei. „Wir wollen nicht isoliert, sondern ein aktiver Teil des Vereinslebens sein“, erklärt Wamser.

Auch die Jugendgruppe ist ihm ein Anliegen. „Als ich 16 war, musste man froh sein, wenn man für den Dienst mal so acht Leute zusammen bekommen hat“, erzählt Wamser. Heutzutage sind 30 junge Menschen ab zehn Jahren in der Schwabmünchner Jugendgruppe dabei und auch allgemein sind die Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren gestiegen. 140 Männer und Frauen engagieren sich im Ortsverband. Woher der plötzliche Zuwachs vor allem bei den Jungen kommt, ist ungewiss. „Vielleicht setzen sich die Leute mittlerweile einfach mehr mit ihren bürgerlichen Pflichten auseinander“, meint Wamser.

Schnee vom Dach räumen- auch dabei hilft das THW in Notsituationen. Foto: THW

Generell kann jeder und jede ab zehn Jahren beim THW mitmachen. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht. Man muss sich dafür erst beim Ortsverband melden und anschließend eine Grundausbildung durchlaufen. Vor allem über mehr Frauen würde Wamser sich freuen. Den Anteil der weiblichen Freiwilligen zu erhöhen, ist ihm ein wichtiges Anliegen. „Es heißt zwar Technisches Hilfswerk, aber Technik muss und sollte keine Männerdomäne sein“, sagt Wamser. Ansonsten wünscht er sich nach dem Festjahr zum 50-jährigen Bestehen jetzt eine ruhigere Zeit, in der man sich beim Ortsverband vor allem wieder auf die Ausbildungen konzentrieren möchte.