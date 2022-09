So hat sich der Michaeli-Markt im Lauf der Jahre verändert

Die 460. Auflage des Schwabmünchner Michaeli-Markts hat begonnen. Wie er sich entwickelt hat, weiß die frühere Museumsleiterin Sabine Sündwoldt.

Fahrgeschäfte, Schlagermusik, Marktstände, Bierzelt – all das verbinden Schwabmünchner heute mit dem Michaeli-Markt. Für viele zählt der Traditionsmarkt zu den Höhepunkten des Jahres. Auch für die ehemalige Leiterin des Schwabmünchner Museums Sabine Sünwoldt, die die Entwicklung des Markts untersucht hat.

Das Programm im Festzelt (22. bis 26. September) auf dem Michaeli-Markt: 1 / 5 Zurück Vorwärts Donnerstagabend: "Joe Williams Band"

Freitagabend: "Die Hausband"

Samstag: von 12 bis 16 Uhr Musikverein Schwabegg, ab 19 Uhr "Die Freibierband"

Sonntag: Frühschoppen mit der Trachtenkapelle "Alpengruß" Schwabmünchen, am Nachmittag Stadtmusikkapelle Schwabmünchen, am Abend Musikverein Rammingen

Montag: Trachtenkapelle "Alpengruß", am Abend "The Mercuries"

In seinen Anfängen sah das Volksfest ganz anders aus. Laut Sünwoldt ist anzunehmen, dass der Michaeli-Jahrmarkt vor mehr als 450 Jahren ein einfacher Kramermarkt gewesen ist. Dieser bot Waren an, die nicht dauerhaft verfügbar waren und mit denen man sich für den Winter ausrüsten konnte. Bereits damals fand der Markt um den 29. September, dem Namenstag des heiligen Michael, statt. Der Michaelstag, das Kirchweihfest und der Markt seien über die Jahre und Jahrhunderten hinweg zu dem Volksfest verschmolzen.

Der Michaeli-Markt in Schwabmünchen hat schon immer viele Attraktionen

Inwieweit schon zu den Anfangszeiten des Michaeli-Marktes ein Unterhaltungsprogramm geboten wurde, ist leider nicht bekannt. Es könne aber durchaus sein, dass es damals Vorstellungen von Akrobaten und Wandermusikern oder "Attraktionen" wie Ringstechen oder Kegelschieben gab. Schaustellerisches Leben sei erst im 19. Jahrhundert auf den Markt gekommen. "In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es auf jeden Fall Karusselle. Das kann man den Aufzeichnungen entnehmen. Vermutlich haben aber schon früher Schaukeln den Anfang gemacht“, sagt Sabine Sünwoldt. Im Jahr 1960 wurde dann das beliebte Bierzelt dank des Heimat- und Volkstrachtenvereines Alpengruß Teil des Michaeli-Marktes.

Der Michaeli-Markt mag sich vielleicht in seinen Angeboten über die Jahrhunderte hinweg geändert haben, aber es gibt durchaus Aspekte, die bis heute gleich geblieben sind. So sei der Markt früher wie heute ein Kommunikationszentrum und für alle Generationen ein beliebtes Ziel. "Dass sich der Michaeli-Markt über die Jahrhunderte gewandelt hat, war notwendig. Ein Markt muss lebendig bleiben und darf nicht in der Vergangenheit stehen bleiben", sagt Sabine Sünwoldt. "Wichtig ist aber, dass der Michaeli-Markt seine heimelige Funktion nicht verliert, denn nur so wird er Jung und Alt weiterhin begeistern", sagt die ehemalige Schwabmünchner Museumsleiterin.

An der Volkshochschule berichtet Sabine Sünwoldt am 28. September über die Geschichte des Michaeli-Marktes.

