Schwabmünchen

vor 18 Min.

So schön war das Singoldsand-Festival

Plus Tausende Besucher tanzen beim Singoldsand-Festival in Schwabmünchen bis in die Nacht hinein - ob mit den Füßen auf Tonnen von Sand oder direkt in der Singold. Mit Video:

Von Paula Binz und Christian Kruppe

Bei strahlendem Sonnenschein füllt sich am Freitagmittag nach und nach der Campingplatz beim Sportgelände des TSV Schwabmünchen. Ein Blick auf die Kennzeichen der parkenden Fahrzeuge verrät: Für das Singoldsand-Festival sind die Gäste aus vielen Regionen Deutschlands, zum Teil sogar aus dem Ausland, angereist. So wie Maria, die mittlerweile in Holland lebt und mit ihren Studiumsfreunden aus Bayreuth die Zelte aufgeschlagen hat: "Uns hat es mittlerweile beruflich überallhin verstreut, aber das Singoldsand bringt uns jedes Jahr wieder zusammen."

