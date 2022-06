So sieht es aktuell in der künftigen Chocolaterie in Schwabmünchen aus

Von Carmen Janzen - vor 16 Min.

Die aus Königsbrunn bekannte Familie Müller eröffnet eine Chocolaterie-Filiale in Schwabmünchen. Wir nehmen Sie mit auf einen Baustellen-Rundgang.

Wer in Schwabmünchens Zentrum unterwegs ist, hat es längst gesehen - die Sanierung des ehemaligen Bürgerhauses läuft auf Hochtouren, den meisten Schwabmünchnern dürfte es besser als "Ihr Platz Haus" bekannt sein. Ein großes Banner am Baugerüst mit der Aufschrift "Wir bauen auf Schokolade" verrät auch die künftige Nutzung: Die Chocolaterie Müller, bekannt aus Königsbrunn, eröffnet dort eine Filiale. Familie Müller hat das etwa 130 Jahre alte Haus in direkter Nachbarschaft zum Alten Rathaus im Sommer 2021 von der Raiffeisenbank gekauft. Nun lässt sie es kernsanieren und plant, dort ab Frühsommer 2023 ein Tagescafé mit Chocolaterie zu betreiben. Geschäftsführer wird der 26 Jahre alte Sohn Moritz Müller.

