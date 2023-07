Eröffnet: So sieht es in der neuen Chocolaterie aus

Von Carmen Janzen - 07:37 Uhr Artikel anhören Shape

Beim Hausbesuch unserer Redaktion zeigt Geschäftsführer Moritz Müller die Innenräume und erklärt, warum er erst eine Woche nach der Eröffnung an die Öffentlichkeit tritt.

Um die Eröffnung der Schwabmünchner Chocolaterie in der Fuggerstraße wollte die Inhaberfamilie Müller kein großes Aufheben machen. Weder Plakate, Anzeigen in der Zeitung noch Werbung gaben vorab irgendeinen Hinweis darauf, dass das Café vor einer Woche eröffnete. „Wir wollten erst einmal so eine Art stille Eröffnung machen, damit sich alle Abläufe und das neue Team einspielen können“, sagt Geschäftsführer Moritz Müller beim Besuch unserer Redaktion in der Chocolaterie am Mittwoch. Die Reaktionen der ersten Kunden sei durchweg positiv gewesen. "Viele waren sehr erstaunt und ich habe tolle Gespräche geführt", erzählt er.

So sieht es im Inneren der Chocolaterie Müller in Schwabmünchen aus

Das Innere der Chocolaterie präsentiert sich außergewöhnlich: Antike Apothekerschränke bieten viel Platz für allerlei Waren, in den Glasvitrinen im Thekenbereich stapeln sich ordentlich aufgereiht die Pralinen.

