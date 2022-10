So sollen die Schüler mit dem Regionalbus zur Schule kommen

Schwabmünchen verabschiedet sich vom reinen Schulbusverkehr. Welche Probleme die Umstellung auf den Linienbus für manche Schüler und Schülerinnen mit sich bringen könnte.

Der Termin steht: Ab dem neuen Schuljahr im September 2023 fahren die Schülerinnen und Schüler mit den Regionalbussen des AVV (Augsburger Verkehrs- und Traifverbund) ins Leonhard-Wagner-Schulzentrum nach Schwabmünchen und wieder nach Hause – und nicht wie bislang mit den reinen Schulbussen der Firma Stuhler. Der Landkreis als Schulaufwandsträger hat eine Beförderungspflicht für Schülerinnen und Schüler, die mehr als drei Kilometer von der Schule entfernt wohnen und arbeitet künftig mit dem AVV zusammen.

Unterrichtsbeginn bleibt weiterhin gestaffelt

Franziska Benz und Florian Köhler vom AVV stellten das neue Konzept für den Schulbusverkehr in der aktuellen Stadtratssitzung am Dienstagabend vor. Die Beibehaltung des gestaffelten Unterrichtsbeginns ist auch aus Sicht des AVV alternativlos. Der Unterricht in Schwabmünchen startet in zwei Schichten – zur ersten Stunde um 7.45 Uhr und zur zweiten Stunde um 8.30 Uhr. Das bleibt auch weiterhin so.

Die Linienbusse, in denen künftig auch jeder andere Fahrgast mitfahren darf, kommen zur ersten Stunde zwischen 7.30 und 7.35 Uhr am Schulzentrum an und zur zweiten Stunde zwischen 8.15 und 8.20 Uhr. Rückfahrten sind um 12.55, 13.40, 15.10, 16 und 16.40 Uhr vorgesehen. Auch die Mittelschule Untermeitingen wird angefahren, ebenso die Grundschulen Schwabmünchen, Graben, Untermeitingen, Langerringen, Hiltenfingen. Von Birkach und Klimmach aus soll es zudem mehrere Verbindungen zum Schwabegger Kindergarten geben.

Die Suche nach einer unkonventionellen Lösung läuft

Unklar ist bislang, wie Schülerinnen und Schüler zur Schule und wieder nach Hause gefahren werden, die nicht im AVV-Gebiet im Landkreis Augsburg wohnen. Das betrifft unter anderem Kinder und Jugendliche aus den Kreisen Landsberg am Lech (Hurlach) und Unterallgäu (Ettringen, Siebnach, Forsthofen und Höfen), die das Schwabmünchner Gymnasium oder die Realschule besuchen. Obermeitingen bildet eine Ausnahme, der Ort gehört dem AVV-Verbund an, obwohl er sich offiziell bereits im Landkreis Landsberg befindet. Dort ist die Beförderung durch den AVV gesichert.

An den Leonhard-Wagner-Schulen herrscht morgens jede Menge Verkehr. Foto: Maximilian Czysz (Archivbild)

In den anderen genannten Gemeinden muss man sich wohl mit einer Notlösung behelfen, könnte bedeuten: Ein Kleinbus einer anderen Firma holt die Schülerinnen und Schüler aus Siebnach ab und fährt sie zur nächsten AVV-Haltestelle im Kreis Augsburg, zum Beispiel nach Hiltenfingen, dort steigen diese dann in den AVV-Bus um und werden zur Schule gefahren. "Hier wird eine kurzfristige und unkonventionelle Lösung erforderlich sein", sagt Florian Köhler, Verkehrsplaner-Süd beim AVV.

Es wird vor der Umstellung Infoveranstaltungen an Schulen geben

Die Lösung, die am einfachsten erscheint, diese Gebiete einfach in den AVV-Verbund zu integrieren, sei kompliziert "und nur mit Zustimmung der Kreise überhaupt anzudenken", so Köhler. Franziska Benz, AVV-Bereichsleiterin im Verkehrs- und Mobilitätsmanagement, versicherte aber, dass es rechtzeitig vor der Umstellung noch Informationsveranstaltungen an Schulen geben wird, in denen die Details dann erläutert werden. Benz beruhigt zudem: "In anderen Städten im Landkreis wie in Bobingen funktioniert der integrierte Schulverkehr bereits gut."

Nur wenige Monate nach der Schulbusumstellung steht im Dezember 2023 auch der Fahrplanwechsel im allgemeinen Busverkehr des AVV an. Damit verbunden sei eine massive Taktverdichtung und eine bessere Anbindung der Schwabmünchner Stadtteile und der Gemeinden in den Westlichen Wäldern, so Bürgermeister Lorenz Müller. Die Busse sollen also häufiger als bislang fahren und in den Randzeiten soll es einen Bus auf Bestellung geben.

Bahnhof soll häufiger angefahren werden

Konkrete Verbesserungen in Schwabmünchen stellten die beiden AVV-Fachleute vor: Darunter die häufigere Anfahrt des Bahnhofs, die mögliche Anbindung des Wohngebietes an der Breitlehenstraße mit seinen 1700 Bewohnerinnen und Bewohnern, die Anbindung des Gewerbegebietes im Nordosten und des Luitpoldparks. Geprüft wird auch, ob die Linie 704 künftig über die Badstraße fährt, wenn das Neubaugebiet Südwest III fertiggestellt ist. Hierfür wären allerdings beidseitige Parkverbote nötig, da die Straße sonst zu eng für den Busverkehr wäre.

Zum Regionalbusangebot, der im Takt- und Linienverkehr fährt, soll es zudem einen Bus auf Bestellung geben. "On Demand" – also auf Nachfrage – nennt der AVV das. Wenn also der reguläre Linienbus in den Randzeiten mit geringem Fahrgastaufkommen nicht fährt, können Fahrwillige per Telefon, Mail und vermutlich auch per App einen Rufbus bestellen. Dabei handelt es sich um Kleinbusse, deren Routen mit einem dichteren Netz an Haltestellen ausgestattet sind als die Linien der großen Busse. Kleine Schilder sollen diese Haltepunkte kenntlich machen. Somit werden die Laufwege zur Haltestelle für die Fahrgäste verkürzt. "Eine Haustürabholung ist nach wie vor aber nicht möglich, das bleibt den Taxis vorbehalten", so Köhler. Noch aber ist nichts in Stein gemeißelt, bis zur Umsetzung der Neuerungen im Winter 2023/24 müssen noch zahlreiche Details geklärt werden.