So steht es um den Schwabmünchner Stadtwald

Plus Ein Schwerpunkt im Schwabmünchner Wald liegt auf dem Schutz junger Bäume. Doch der ist sehr aufwendig. Der Forstreferent zieht Bilanz.

Schwabmünchen besitzt knapp 322 Hektar Waldfläche. Das entspricht etwa achtmal der Theresienwiese in München oder etwa eineinhalbmal der Fläche des Berliner Tiergartens. Diese große Fläche will gepflegt werden. Wie es um den Schwabmünchner Forst steht, wurde jetzt im Stadtrat gezeigt.