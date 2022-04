So viel Geld bekommen die Stadträte in Schwabmünchen

Plus Die Mitglieder des Schwabmünchner Stadtrates erhöhen ihre Entschädigungszahlungen. Wie viel sie nun im Vergleich zu ihren Kollegen in anderen Städten erhalten.

Ehrenamtlich bedeuten nicht immer ohne Bezahlung. So ist es auch im Fall von Stadt- und Gemeinderäten im Landkreis Augsburg. Die Mitglieder erhalten eine Entschädigungszahlung, die sich aus einer monatlichen Pauschale und einem Sitzungsgeld zusammensetzt. Wer zusätzlich besondere Aufgaben übernimmt, etwa als Fraktionsvorsitzender, bekommt mehr Geld.