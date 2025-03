So viel kosten die Tickets fürs Singoldsand

Fast 10.000 Besucher waren es im vergangenen Jahr, 2025 zur 15. Geburtstag des Singoldsand-Festivals (14. bis 16. August) wird auf mindestens dieselbe Zahl an Gästen gehofft. Die Karten für das Kult-Event sind ab sofort erhältlich. Der „Singoldsandkasten“ - das Kinderfestival kostet in diesem Jahr 20 Euro für einen Erwachsenen mit bis zu drei Kindern. Die Tagestickets für die einzelnen Festivaltage kosten 29 Euro, das Wochenendticket 52 Euro. Neu ist der „YoungsterPass“ für Schüler und Studierende bis 25 Jahre. Dieser gilt für das komplette Wochenende und kostet 29 Euro. „Wir wollen für die Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen wieder attraktiver werden“, begründet Festivalleiter Enzo Hirsch das neue Ticket. Da sich in den vergangenen Jahren das Thema Vorverkauf für viele Festivals immer schwerer gestaltet hatte, gibt es zudem noch ein weiteres Angebot. Wer seine Tickets bis zum 16. März beim Anbieter „infield.live“ kauft, bekommt einen weiteren Vorteil: Die Karten können bis sieben Tage vor dem Festival kostenlos storniert werden.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Singoldsand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis