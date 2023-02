So war das große Schwabmünchner Faschingswochenende

Am Freitag stieg der erste Menkinger Narrenabend und am Samstag lud die Feuerwehr zur großen Brandheiß-Party.

Zwei Jahre Pause sind genug. Am Wochenende haben Narren und Partygänger auch den letzten Staub aus der Schwabmünchner Stadthalle geblasen. Der Fasching ist wieder da - und das ist gut so. Am Freitag gaben die Menkinger Narren mit ihrem ersten Narrenabend den Auftakt. Viel Tanz und eine Prise Humor sorgten dabei für beste Stimmung unter den Gästen - von denen es durchaus mehr sein dürften.

Zum großen Finale des ersten Narrenabends kam die Aitracher Lumpenkapelle. Foto: Nadine Kruppe

Aber kommenden Samstag gibt es noch eine zweite Chance. Die Narrenschar um Uli Weißenbach hat einen tollen Abend auf die Bühne gebracht. Angeführt von den drei Schwabmünchner Garden war in Sachen Tanz einiges geboten. Dafür sorgten auch Pfundigen aus Mittelstetten, die Danzbazis aus Untermeitingen sowie die Showtanzgruppen Link2Dance und Moves on fire.

Doppelte Panne sorgt für Lacher

Doch nicht nur die Tanzgruppen sorgten für gute Laune im Publikum. Schon zum Auftakt feuerte Obernarr Uli Weißenbach deftige Salven in Richtung Berlin. Zwischen den Stücken war es das Moderatorenduo Selina und Friedl, das für Kurzweil sorgte. Einen weiteren gelungenen Angriff auf die Lachmuskeln starteten die lustigen Weiber vom Lechfeld, wie auch das Duo Reiß/Hämmerle mit Themen rund um Schwabmünchen.

Einen Höhepunkt - zum Teil eher unfreiwillig - brachte der Faschingsclub Wehringen auf die Bühne. Das am Esstisch diskutierende Ehepaar konnte nicht einmal richtig starten, da kippte die Ehefrau ihrem Gatten das Bier über die Hose. Kein Problem, einmal von vorn - und wieder flog das Glas. Somit ging es für den leidgeplagten Ehemann mit nasser Hose und feuchtem Stuhl weiter. Dem Publikum gefiels.

Brandheiß-Party überzeugt mit neuer Band

Am Samstag hat die Schwabmünchner Feuerwehr für eine ausverkaufte Halle gesorgt. Dabei gab es mit den "Partyböcken" aus dem Allgäu eine neue Band auf der Bühne, die auch gleich richtig zündete.

Schon nach den ersten paar Takten war die Tanzfläche gut gefüllt. Dabei ist die größte Faschingsparty im südlichen Landkreis eine logistische Meisterleistung der Feuerwehr. Denn trotz des hohen Personalaufwands bleibt die Feuerwehr einsatzbereit. "Dafür bin ich allen unseren Mitgliedern dankbar", so Thomas Müller, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins.

"Wir fahren mit dem Bob" - ein Klassiker, der immer für gute Laune sorgt Foto: Christian Kruppe