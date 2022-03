Schwabmünchen

So weit ist der Bau des neuen Kindergartens St. Anna in Schwabmünchen

Plus Der Rohbau von St. Anna in der Schwabmünchner Römerstraße steht. Am Dienstag wird Richtfest gefeiert. Welche Arbeiten als Nächstes am Kindergarten-Bau anstehen.

Von Carmen Janzen

Der Rohbau des neuen Kindergartens St. Anna in der Römerstraße in Schwabmünchen steht. Am Dienstag wird Richtfest gefeiert. Sechs Monate nach Baubeginn Mitte September nimmt der Neubau Form an. Die Bauarbeiten gehen gut voran, erklärt Schwabmünchens Stadtbaumeister Stefan Michelfeit auf Nachfrage. "Auf der Baustelle wird fleißig gearbeitet, es gibt keine Probleme", sagt er.

