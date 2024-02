Schwabmünchen

11:45 Uhr

So will die Stadt Schwabmünchen das Saatkrähenproblem lösen

Plus Auch Grundstückseigentümer haben Möglichkeiten, die Vögel aus den Gärten zu vertreiben. Aber es ist kompliziert.

Von Carmen Janzen

Überflugverbot, Start- und Landeerlaubnis und eventuell noch ein Verbotsschild mit einem durchgestrichenen Vogel: Das waren die ersten Blitzgedanken beim Lesen der Unterlagen zum Schwabmünchner Bau-, Werk- und Umweltausschuss, in denen von einer "saatkrähenfreien Zone" in der Stadt die Rede ist.

Was lustig klingt und wohl erst einmal schwer umzusetzen sein dürfte, hat ernste Hintergründe. Immer wieder sorgen Saatkrähen in der Stadt für Ärger. Am Festplatz, im Luitpoldpark, im Schützenheimwäldchen, an der Grundschule oder auf frisch angesäten Feldern, die die Vögel ratze putz leer fressen - sehr zum Ärger der Landwirte. An Sport-, Spiel- und Parkplätzen sorgen vor allen Dingen die Hinterlassenschaften der Saatkrähen für Ärger.

