So wird der Verkehr rund um den Michaelimarkt geregelt

Am letzten Septemberwoche startet der 462. Michaelimarkt in Schwabmünchen. Mit dem großen Fest sind auch Verkehrseinschränkungen, vor allem in der Innenstadt verbunden.

Festplatz: Bereits ab Samstag, 14. September, wird der westliche Teil des Festplatzes zum Aufbau des Bierzeltes gesperrt. Dieser Bereich ist erst ab Sonntag, 13. Oktober, wieder frei. Der östliche Teil ist von Freitag, 20. September, bis Freitag, 4. Oktober, gesperrt. Die Holzheystraße ist zwischen Grundschule und Sparkassenplatz ab Dienstag, 24. September, bis Freitag, 4. Oktober, nicht befahrbar.

Marktmeile: Die „Marktmeile“, die die Garten-, Museums-, Schul-, und Raiffeisenstraße umfasst, ist von Freitag, 27. September, bis zum Dienstagmittag, 1. Oktober, gesperrt. Das Wohngebiet „Kroengelände“ ist in dieser Zeit nur über die Hochfeldstraße erreichbar, als Zufahrtsmöglichkeit wird der sogenannte „Quartiersplatz“ geöffnet.

Fuggerstraße: Dort ist am Marktsonntag , 29. September, der Bereich zwischen Abzweig Apothekergasse und Mindelheimer Straße von 9 bis 18.30 Uhr gesperrt.

Hier darf nicht geparkt werden

Halteverbote: Gartenstraße, beidseitig ab Freitag, 20. September, 8 Uhr. Georg-Pfandzelter-Straße, beidseitig ab Montag, 23. September, 7 Uhr. Museumstraße, beidseitig ab Freitag, 27. September, 8 Uhr, Ferdinand-Wagner-Straße, Lechfelder Straße, Breitweg, Bahnhofstraße, und Apothekergasse, beidseitig, ab Sonntag, 29. September, 8 Uhr.

Umleitung: Da die Fuggerstraße am Marktsonntag gesperrt ist, wird über die Lechfelder Straße, Breitweg und Bahnhofstraße umgeleitet.

Hier hält der Bus

Busverkehr: In der Zeit vom 24. September bis zum 4. Oktober können die Haltestellen Holzheystraße und Altes Rathaus nicht angefahren werden. Alternative Zusteigemöglichkeiten gibt es am Friedhof und in der Feyerabendstraße. Die Schulbushaltestelle der Grundschule wird in diesem Zeitraum an die Mitterfeldstraße verlegt.

Hier gibt es Parkplätze

Parken: Für die Markttage stehen die kostenlosen und unbewachten Parkplätze an der Jahnstraße sowie an den Leonhard-Wagner-Schulen zur Verfügung.