Schwabmünchen

vor 19 Min.

So wird Menschen mit Behinderung im Alltag geholfen

Dieter Demel von der Caritas berät Menschen mit körperlicher Behinderung in Schwabmünchen.

Plus Dieter Demel von der Caritas berät Betroffene im südwestlichen Landkreis Augsburg. Wobei er unterstützen kann.

Von Kristina Orth

Menschen mit einer Behinderung oder Kranke müssen sich häufig mit der deutschen Bürokratie auseinandersetzen. Antrag über Antrag an Ämter gilt es auszufüllen - Pflegegrad, Behindertenausweis oder Erwerbsminderungsrente sind nur Beispiele. Häufig gibt es auch mit den Krankenkassen Auseinandersetzungen, ob das gewünschte Hilfsmittel wirklich nötig ist und bezahlt wird. Wer Hilfe im Bürokratie-Dschungel benötigt oder wertvolle Tipps braucht, kann sich an die Caritas wenden. Der Verband bietet Beratungen an.

Einen eher ungewöhnlichen Beratungsfall schildert der Leiter der offenen Behindertenarbeit des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Augsburg, Dieter Demel, den er kürzlich hatte: Eine Dame mit Multipler Sklerose sei zu ihm gekommen. Bei dieser Krankheit kommt es häufig zu einer Art Lähmungsgefühl in den Beinen, wie die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft schreibt. Die Frau möchte gerne einen so genannten Neurostimulationsanzug haben. Dieser hilft den Muskeln dabei, zu entspannen. Der Haken daran: Der Anzug ist ziemlich kostspielig, könnte aber eine schlimme Krankheit abmildern. Nicht umsonst heißt Multiple Sklerose auch "die Krankheit mit den 1000 Gesichtern". Demel hilft der Kranken Frau dabei, an diesen Anzug zu kommen. Bisher hat er allerdings erfolglos bei der zuständigen Krankenkasse angefragt, ob sie bereit wären, den Anzug zu finanzieren. Doch er gibt nicht auf. Im nächsten Schritt möchte er bei einigen wohltätigen Stiftungen anfragen. Diese könnten den Anzug aus ihren Mitteln bezuschussen. Mit solchen und ganz andersgearteten Fällen hat Demel immer wieder zu tun.

