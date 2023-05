Sodbrennen und Reflux: Weit verbreitet und doch oft unterschätzt

Oberarzt Dr. Helmut Probst informiert am 10. Mai in Schwabmünchen über die sogenannte Refluxkrankheit. Sie wird meistens unterschätzt.

Gelegentliches Sodbrennen ist unangenehm, aber ein jahrelanger Reflux, also der Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre, ist sogar gefährlich. Er kann beispielsweise Krebs verursachen. Daher sollte beides nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Aber was ist der genaue Unterschied zwischen Sodbrennen und Reflux, auf welche Symptome sollte man achten, und wann zum Arzt gehen?

Darüber spricht Dr. Helmut Probst, Oberarzt der Inneren Medizin der Wertachkliniken, am 10. Mai um 19.30 Uhr im Ferdinand-Wagner-Saal in Schwabmünchen. "Die Symptome sind leider nicht so klar, wie man es sich wünschen würde", sagt er. Deshalb informiert er über die Symptome, die Ursachen und die Therapiemöglichkeiten der sogenannten Refluxkrankheit.

Es gibt viele Mittel und Techniken gegen Sodbrennen

Die äußert sich oft nach üppigen Speisen, Alkohol- oder Kaffeegenuss sowie bei Stress oder auch aus anderen Gründen. Dann kann es passieren, dass etwas Magensäure in die Speiseröhre aufsteigt und ein brennendes Gefühl auslöst – das sogenannte Sodbrennen. Daneben kann die Refluxkrankheit auch ein Druckgefühl in der Herzgegend, morgendliche Heiserkeit, häufiges Räuspern, Luftschlucken und schlechten Geschmack im Mund verursachen. Neben bekannten Hausmitteln wie Natron, Senf und Nüssen gibt es in der Apotheke zahlreiche frei verkäufliche Mittel gegen Sodbrennen. Auch durch Verzicht auf bestimmte Getränke und Speisen kann man dem Sodbrennen entgegenwirken. Daneben lässt sich das Nervensystem mit Entspannungstechniken und mehr körperlicher Bewegung entlasten.

Bei häufigerem Auftreten sollte der Arzt eingeschaltet werden

Diese Methoden haben jedoch ihre Grenzen: Treten die brennenden Schmerzen, oder andere Symptome der Refluxkrankheit, häufiger auf, sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden, denn die Magensäure greift nicht nur die Speiseröhre an und kann zu einem Speiseröhrentumor führen, sondern auch der Zahnschmelz kann unter der Säure leiden. Und das muss nicht sein: Es gibt gute Therapiemöglichkeiten. (AZ)