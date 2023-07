Schwabmünchen

06:30 Uhr

Open-Air-Konzertreihe Sommer 100: Serenade in Schwabegg

Der Sommer100 ist seit vier Jahren ein Erfolgsmodell. Am Wochenende gibt es eine Serenade auf dem Schwabegger Dorfplatz.

Die Open-Air-Konzertreihe der Stadt Schwabmünchen ist in vollem Gange, dieses Wochenende steht eine Veranstaltung im Stadtteil Schwabegg an. Das ist am Samstag dort geboten.

Ein musikalischer Hörgenuss unter freiem Himmel erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der Schwabegger Serenade auf dem Dorfplatz. Als Teil der Open-Air-Konzertreihe „Sommer 100“, veranstaltet von der Stadt Schwabmünchen, geben verschiedene Vereine am Samstag, 15. Juli, nach dem Gottesdienst ab 20 Uhr ein Gratiskonzert. Mit dabei sind der Chor Mosaik, die Eggertaler Alphornbläser, die Jagdhornbläser Schwabmünchen, der Kirchenchor und der Musikverein Schwabegg. Der Trägerverein Dorfgemeinschaftshaus lockt zudem mit leckeren Grillspezialitäten und Getränken. Der Eintritt ist frei. Das Sommer-100-Gesamtprogramm gibt es im Netz unter www.kultur-schwabmuenchen.de. Die kommenden Sommer 100-Termine im Überblick: Freitag, 14. Juli: Adi Hauke im Rathausgarten Samstag, 15. Juli ab 20 Uhr Schwabegger Serenade am Dorfplatz in Schwabegg Donnerstag, 3. August: Improvisationstheater "Smüsli" im Rathausgarten Donnerstag, 10. August: Improvisationstheater "Lafalott" im Rathausgarten Freitag, 4. August: Popmuiks mit der Band "Who of us" im Rathausgarten Sonntag, 6. August: Konzert mit dem Chor "La Occasio" am Schrannenplatz Freitag, 11. August: Flamenco und Salsa mit "Fuente del Fuego" Samstag, 12. August: Salsa, Rumba, Afro und Jazz mit "Afroson". Freitag, 18. August: Musik am Lagerfeuer im Pfarrgarten Klimmach mit "Tanja Kitzberger & the Castaway Cowboy" sowie "Milksnitte".

