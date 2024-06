Sommerkonzert: Schüler zeigen, was sie können

Das Leonhard-Wagner-Gymnasium bietet am Donnerstag sein großes Sommerkonzert in der Stadthalle in Schwabmünchen.

Schüler, Eltern und die Fans der musikalischen Darbietungen des Leonhard-Wagner-Gymnasiums fiebern darauf hin: auf das große Sommerkonzert, das am Donnerstag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen geboten wird.

Seit Wochen und Monaten wird eifrig für das große Sommerkonzert des Leonhard-Wagner-Gymnasiums geprobt, und zwar in den unterschiedlichsten Gruppen und Altersstufen. Nach der Pandemie kann die Fachschaft Musik jetzt wieder nach Herzenslust in der Freizeit mit den Schülern arbeiten. Und auch der Rückgang des Interesses an Musik nach Covid ist wieder vorbei, die Teilnehmerzahl und Begeisterung in den Chören und Orchestern wieder zu alter Stärke zurückgekehrt, wie Musiklehrerin Sandra Möhring erzählt.

Pop, Jazz und Klassik gibt es beim Sommerkonzert in Schwabmünchen

Für das Sommerkonzert wurde einmal mehr ein großes Programm erarbeitet. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf Pop, Jazz, Klassik und Filmmusik. Und wie jedes Jahr ließ sich die Fachschaft auch heuer wieder etwas Neues einfallen. Zum Beispiel probte der Unterstufenchor eine musikalische szenische Darstellung. Oder Orchester und Bigband bieten gemeinsam den Böhmischen Traum. Mehr soll nicht verraten werden. Natürlich treten auch der junge Chor, das Vokalensemble, die Little Band, die Blechbläser und die Bigband sowie das Orchester, das die Ouvertüre der Fledermaus einstudiert hat, alleine auf.

Parallel zu den Vorbereitungen für das Sommerkonzert bereiten sich mehrere Musikgruppen des Leonhard-Wagner-Gymnasiums derzeit für einen weiteren Auftritt vor, und zwar schon an diesem Wochenende. Sie bieten zusammen mit anderen Chören Carmina Burana in der Stadthalle in Gersthofen (am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr).

Und dann freut sich der Oberstufenchor auf den Abend zusammen mit Greg is Back in der Stadthalle Schwabmünchen am Donnerstag, 11. Juli, ab 19.30 Uhr, der ein weiteres Highlight für die Schulsänger werden soll. Der Eintritt für das Sommerkonzert ist frei, Spenden sind willkommen.