Sommerprogramm der Buchhandlung Schmid: Gewinner stehen fest

Mit sechs Open-Air-Veranstaltungen lockt die Schwabmünchner Buchhandlung Schmid nach draußen - wir haben fünfmal zwei Karten verlost.

Endlich ist es so weit: Die Schwabmünchner Buchhandlung Schmid startet in ihr kleines Sommerprogramm an unterschiedlichen Freiluft-Spielstätten.

Die Schwabmünchner Allgemeine hat in Kooperation mit der Buchhandlung Schmid fünfmal zwei Karten verlost. Die Teilnehmer konnten sich dabei selbst aussuchen, welche Veranstaltung aus dem Sommerprogramm sie gerne besuchen möchten. Nun stehen die Gewinner fest und werden von uns benachrichtigt. Die Tickets liegen an der Abendkasse der jeweiligen Veranstaltung für sie bereit - bitte den Ausweis nicht vergessen.

Los geht es schon am Donnerstag, 15. Juni, mit Tim McMillan & Rachel Snow beim Kunstverein Schwabmünchen. Das australische Duo kommt im Rahmen seiner Tour wieder nach Schwabmünchen und bietet vor allem Ausschnitte aus dem neuen Album „Orbit“. Bei schönem Wetter findet das Konzert im Garten des Kunstvereins, Bahnhofstraße 7, statt, ansonsten im Saal. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Australische Vollblutmusiker Tim McMillan und Rachel Snow spielen beim Kunstverein

McMillan und Rachel Snow, das sind sanfte, leichte, sommerliche Klänge, voller Dynamik und Wärme, dargeboten mit Gitarre und Geige sowie Gesang. Die Texte sind tiefgründig, oft naturbezogen und nachdenklich. Die Musik der beiden Melbourner lässt sich nicht auf ein Genre festlegen, auch wenn Voreilige sie als Irish Folk bezeichnen würden. Das Duo wechselt zwischen Jazz, Blues, Gypsy Music, Folk, Klassik, Progressive Rock und Metal. Im sogenannten "Bachdingsbums" - ein Lieblingswort der beiden Wahldachauer - treffen klassische Pizzicati und Bachfugen auf Getrommel an der Gitarrenwand aufeinander und natürlich hat die laut eigenen Aussagen "beliebteste Black Sabbath Tribute Band im Königreich Bayern" noch Überraschungen auf Lager.

Tim McMillan nennt seinen eigenen Musikstil Goblin Core: eine Art intensive Koboldmusik, die mal britisch, mal irisch, mal isländisch, mal klassisch klingt. Sie hat Ecken und Kanten und bleibt trotzdem leicht und wandelbar. Wie das Leben des Künstlerduos selbst, das schon seit vielen Jahren zusammen um die Welt tingelt und sich in die Herzen des Publikums spielt und singt.

Alle Infos zum Sommerprogramm finden sich auf der Homepage der Buchhandlung Schmid. Karten gibt es direkt bei der Buchhandlung, Fuggerstraße 14, sowie im Ticketshop. (rr)