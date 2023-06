Sommerprogramm der Buchhandlung Schmid: Wir verlosen Karten

Sechs Veranstaltungen bietet die Buchhandlung Schmid in den kommenden Wochen an - bei schönem Wetter finden diese open air statt.

Nach einer kurzen Pause startet die Buchhandlung Schmid am Donnerstag, 15. Juni, in ihr kleines Sommerprogramm an unterschiedlichen Freiluft-Spielstätten.

"Wir freuen uns besonders auf tolle Kooperationen mit dem Kunstverein Schwabmünchen, KulturGUT Langerringen, der Schützengesellschaft Klosterlechfeld, und natürlich den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen", betont der Inhaber der Buchhandlung, Hans Grünthaler. Er weist außerdem darauf hin, dass Teile dieses Programms sowie ein Großteil der Herbstveranstaltungen ab 14. Juni auch über die Kulturpass-App buchbar sein werden. Das gelte auch für den Verkauf von Büchern.

Insgesamt sechs Open-Air-Veranstaltungen sind Teil des Sommerprogramms. Bei schlechtem Wetter finden sie in den jeweiligen Sälen statt. Bei allen Veranstaltungen außer den Konzerten der Ludwig-Seuss-Band und Magpie Alley beginnt der Einlass eine halbe Stunde vorher. Alle Infos zum Sommerprogramm finden sich auf der Homepage sowie im Ticketshop der Buchhandlung Schmid.

Eine Terminübersicht:

Donnerstag, 15. Juni: Auftritt des Australischen Duos Tim McMillan & Rachel Snow mit ihrem neuen Album "Orbit" beim Kunstverein Schwabmünchen , Bahnhofstraße 7. Beginn ist um 20 Uhr.

& mit ihrem neuen Album "Orbit" beim Kunstverein , 7. Beginn ist um 20 Uhr. Donnerstag, 22. Juni: Musik-Kabarettist Mathias Kellner tritt mit seinem Programm "Ernsthaft?!" im Gemeindezentrum St. Gallus , Pfarrgasse 3, Langerringen , auf. Los geht´s um 20 Uhr.

tritt mit seinem Programm "Ernsthaft?!" im Gemeindezentrum , Pfarrgasse 3, , auf. Los geht´s um 20 Uhr. Samstag, 1. Juli: Die Ludwig Seuss Band kommt zu Besuch in den Garten der Ulrichswerkstätten Schwabmünchen , Töpferstraße 11/12, und verspricht eine musikalische Reise nach New Orleans und durch die Südstaaten . Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

kommt zu Besuch in den Garten der Ulrichswerkstätten , Töpferstraße 11/12, und verspricht eine musikalische Reise nach und durch die . Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Dienstag, 11. Juli: Liedermacher und Gitarrist Philip Bölter unterhält beim Kunstverein Schwabmünchen . Das Konzert des Solokünstlers beginnt um 20 Uhr.

unterhält beim Kunstverein . Das Konzert des Solokünstlers beginnt um 20 Uhr. Samstag, 15. Juli: Im Klostergarten bei der Schützengesellschaft Klosterlechfeld sind um 20 Uhr Johnny & The Yooahoos mit dreistimmigem Gesang, Banjo, Mandoline, Gitarre, Kontrabass zu Gast. Die vier Musiker haben ihr Debütalbum im Gepäck.

sind um 20 Uhr Johnny & The Yooahoos mit dreistimmigem Gesang, Banjo, Mandoline, Gitarre, Kontrabass zu Gast. Die vier Musiker haben ihr Debütalbum im Gepäck. Samstag, 29. Juli: Das Schusslicht der Konzertreihe macht die sechsköpfigen Vocal-Band Magpie Alley aus Augsburg . Im Garten der Ulrichswerkstätten gibt es ab 20 Uhr Cover-Songs genauso zu hören wie selbstgeschriebene Musik. Einlass ab 19 Uhr.

Karten für Wunschveranstaltung der Buchhandlung Schmid gewinnen

Die Schwabmünchner Allgemeine verlost in Kooperation mit der Buchhandlung Schmid fünfmal zwei Karten. Das Beste dabei: Die Teilnehmer können sich selbst aussuchen, welche Veranstaltung sie gerne besuchen möchten. Wer teilnehmen will, sendet bis Mittwoch, 14. Juni, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Sommerprogramm" sowie Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Wichtig: Bitte Wunschveranstaltung mit angeben - es genügt der Name des Künstlers beziehungsweise der Band.

