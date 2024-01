Schwabmünchen

11:50 Uhr

Sonderausstellung widmet sich dem Thema Kunstblumen

Kunstblumen finden sich an vielen Orten im Alltag der Menschen, wie hier an einem Lenker. Eine Sonderausstellung im Schwabmünchner Museum widmet sich diesem Thema.

Plus "Blumenpracht - Neu gedacht" lautet das Motto im Schwabmünchner Museum.

Die Sonderausstellung "Blumenpracht – Neu gedacht!" im Museum der Stadt Schwabmünchen thematisiert ab Samstag, 10. Februar, die Kulturgeschichte der künstlichen Blumen. Modeblumen aus feiner Seide, Dekorationsblumen aus Edelsteinen und Edelmetallen, Designblumen aus Papier oder Perlen können Besucher dann im Museum bewundern.

So entstand die Sonderausstellung

Alina Krüger vom Museum, die Kuratorin von „Blumenpracht – Neu gedacht!“, glaubt seit einem Studienaufenthalt in Taiwan an die Magie und die Bedeutsamkeit von künstlichen Blumen aus natürlichen Materialien. Im Jahr 2018 entdeckte sie in einem taiwanesischen Museum einen Schaukasten mit einem fast vergessenen Material. Es war eine Art Papier, das aus einer inzwischen selten gewordenen Pflanze gewonnen wird. Das Papier aus Pflanzenmark hat ähnliche Eigenschaften wie Schaumstoff, welche es unter anderem ideal für die Herstellung von künstlichen Blumen machen. Alina Krüger begann über die Kulturgeschichte dieses Materials zu forschen und bündelte ihre Ergebnisse in ihrer Masterarbeit. Seitdem ließ sie das Thema Kunstblumen nicht mehr los. Bei ihrer Arbeit im Museum stieß Krüger immer wieder auf künstliche Blumen, sei es auf filigranen Keramikobjekten, bei Applikationen von Hüten und Trachten oder sogar als Stickerei auf der Samt-Verzierung eines Spucknapfhalters. Genau solchen Objekten begegnet man bei „Blumenpracht – Neu gedacht“.

