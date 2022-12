Spartipp aus der Region: So lässt sich die Wäsche günstiger waschen

Strom, Wasser und Waschmittel können das Wäschewaschen zur teuren Angelegenheit machen. Mit diesen Tipps lässt sich Geld sparen und wird die Wäsche trotzdem sauber.

Wäscheberge, die sich im Haushalt stapeln – gerade Familien kennen dieses Problem. Wäsche waschen, das verschlingt nicht nur viel Zeit, sondern bedeutet einen enormen Kostenfaktor für die Haushaltskasse. Strom, Wasser, Waschmittel: Das alles schlägt zu Buche. Eine Expertin verrät, worauf es ankommt, um sauber zu waschen und dabei Geld zu sparen.

Die Regale in den Supermärkten sind voll von unterschiedlichsten Waschmittelarten. Birgit Steinacker, Fachlehrerin an der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen, weiß, welche man wirklich braucht. "Sinnvoll sind ein Vollwaschmittel und ein Colorwaschmittel in Pulverform, dazu ein flüssiges Feinwaschmittel für Wolle und Feines", sagt sie. Weitere Waschmittel würden nur in Ausnahmefällen Sinn machen. Von Pods und Caps für die Waschmaschine rät sie ab: "Wenn ich nur eine halb volle Waschmaschine habe oder die Wäsche nur wenig verschmutzt ist, kann ich die Waschmittel damit nicht reduzieren. Ich bin in meiner Menge immer festgelegt." Das sei weder ökologisch sinnvoll noch gut für den Geldbeutel.

Sie rät zudem, das Trommelvolumen der Waschmaschine stets auszunützen. Eine halb beladene Waschmaschine verbraucht mehr Energie als eine voll beladene. "Sparsam waschen bedeutet aber auch, sich mit seiner Waschmaschine zu beschäftigen: Wie hoch ist meine Belademenge, welchen Härtegrad beim Wasser habe ich?", sagt Birgit Steinacker. Nur so könne man tatsächlich sparsam waschen.

Bevor sie in der Maschine landen, sollten die Wäschestücke kritisch auf Flecken geprüft und diese vorbehandelt werden. Hierzu reichen Gallseife oder das vorhandene Waschmittel aus. "Zusätzliche Vorwaschsprays sind kritisch zu betrachten", rät Steinacker. Was den Fleck entferne, sei das Bürsten oder Reiben der Wäschestücke.

Waschtemperatur ist wichtigster Faktor für den Stromverbrauch

Reduzieren Verbraucher die Waschtemperatur von 40 auf 30 Grad, führt das zu einer Energieeinsparung von 30 Prozent. Mit modernen Waschmaschinen ist diese Temperaturreduzierung auch kein Problem. Die Fachlehrerin rät trotzdem dazu, alle paar Wochen eine 60-Grad-Wäsche einzuschieben. "Wenn ich regelmäßig 60 Grad mit pulverförmigem Vollwaschmittel wasche, brauche ich keinen zusätzlichen Maschinenreiniger!"

Wer viel Platz hat, um die Wäsche zum Trocknen aufzuhängen, kann zusätzlich sparen, indem er die Schleuderzahl für das Trockenschleudern herunter stellt. "In einer kleinen Wohnung werde ich womöglich schon aus Platzgründen auf den Trockner nicht verzichten können", sagt Steinacker. Dann sollte höchstmöglich geschleudert werden – das reduziert die anschließende Trocknerzeit.

Großes Sparpotential bietet dafür die Waschmitteldosierung. "Waschmittel sollte exakt dosiert sein, eher etwas weniger als angegeben, aber niemals mehr", weiß Birgit Steinacker.

Fleckenvorbehandlung mit einfachen Hausmitteln

Fruchtsaft-, Obst- oder Rotweinflecken

dick mit Salz bestreuen

einwirken lassen

mit klarem Wasser ausspülen

Blaubeerflecken mit Zitronensaft beträufeln

ausspülen

Karottenflecken

mit Klarspüler der Geschirrspülmaschine behandeln

Tintenflecken

mit heißem Zitronensaft beträufeln

mit klarem Wasser ausspülen

Kaffee-, Tee- und Kakaoflecken

in Spülmittelwasser auswaschen

Kalkflecken

in lauwarmem Essigwasser auswaschen

Rostflecken