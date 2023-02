Spenden für die Tafel als Schulprojekt: Das Ergebnis überwältigt

Eine Projektgruppe der Realschule organisiert eine Sammelaktion für die Schwabmünchner Tafel. Auch eine andere Schule hat die soziale Einrichtung unterstützt.

Es dauerte zehn Minuten, bis die 38 Kisten mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten aus dem Foyer der Leonhard-Wagner-Schule in das Fahrzeug der Schwabmünchner Tafel verladen waren. „Das ist das Ergebnis der Sammeltätigkeit von rund einer Woche“, erklärte Lehrer Christian Titze, der die Sammelaktion als Projektarbeit für die neunte Jahrgangsstufe im Herbst 2022 vorgeschlagen hatte. Sechs junge Damen aus den Fachrichtungen Sozialwesen und Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen hatten mitgemacht.

Spenden als Projektarbeit an der Leonhard-Wagner-Schule

„Wir haben Flyer entworfen, in denen über die erbetenen Waren informiert wurde, und sind in jede Klasse gegangen, um für unser Projekt zu werben. Uns war klar, wenn wir die Schülerschaft mobilisieren, dann kommt was zusammen“, beschrieben die Schülerinnen die Anfänge ihres Projekts. Im Fach Sozialwesen habe man schon einiges über die Tafel und deren Verständnis erfahren und so noch einen tieferen Sinn in dem Projekt gesehen.

Die hohe Resonanz und das Verständnis der Mitschüler habe sie weiter animiert. „Wir wollten jedoch auf jeden Fall vermeiden, dass ein Konkurrenzdenken zwischen den Klassen entsteht und Klassenrekorde im Sammelergebnis gelobt werden“, sagte Titze Mit einem Elternbrief zum Thema habe er versucht, alle anzusprechen.

Alois Klaußner verstaut die Kisten mit den Spenden der Schule sicher im Tafelfahrzeug. Foto: Uwe Bolten

Auch die Lehrer spenden für die Tafel in Schwabmünchen

Mitte Januar lieferte die Tafel Transportkisten für die Sammelaktion, die dann in die Klassen gebracht wurden „Wir haben von der Tafel gehört, dass sie sich über vier bis fünf Kisten freuen würden. Jetzt sind es knapp 40“, berichteten die Schülerinnen. Zum Abgabetermin holten sie die Kisten ab, prüften die Waren einzeln, sortierten diese und stellten die Kisten dann zur Abholung bereit. Christian Titze hatte auch im Lehrerzimmer eine Box aufgestellt. Neben Waren kam so auch noch eine Geldspende von rund 200 Euro zusammen. Bei allen Beteiligten war Stolz zu spüren, dass die gesamte Schulfamilie zu so einem Erfolg animiert worden war.

Tafel-Helfer Hubert Pfandzelt, der zusammen mit Alois Klaußner und Rudolf Hölzemann die Spende abholte, freute sich über die Aktion und sagte: „Wir haben derzeit einen erhöhten Bedarf, da immer mehr Menschen an die Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten kommen und sich das Leben kaum noch leisten können. So werden sie zu Kunden, denen wir, neben den Spenden aus dem Handel, Waren aus solchen Aktionen anbieten können."

Leonhard-Wagner- Mittelschule spendet 1400 Euro

Dass Schulen sich im lokalen Bereich sozial engagieren, zeigte im Dezember auch die Leonhard-Wagner-Mittelschule. „Wir haben entschieden, dass der Erlös unseres Weihnachtsbasars Ende November der Schwabmünchner Tafel zur Verfügung gestellt wird“, berichtete Konrektorin Sandra Deschler auf Nachfrage. Dabei kamen durch den Verkauf von Gebäck, Schul-Burger, Getränken und Gebasteltem 1400 Euro als Spende zusammen. „Beeindruckend war die durchweg positive Resonanz der Schüler, gerade etwas für das örtliche Umfeld zu tun“, sagte Deschler.