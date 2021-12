Sprinter beschädigt Höhenkontrolle in Schwabmünchen

Einen Schaden von rund 2500 Euro hinterließ der Fahrer eines höheren Transporters bei McDonald's in Schwabmünchen.

Vermutlich war es der Fahrer eines Sprinters: Er beschädigte in der Nacht auf den 1. Dezember an der Zufahrt zum Drive-in-Schalter von McDonald's in Schwabmünchen die Höhenkontrolle. Sie liegt bei 2,80 Metern. Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen.

Lesen Sie dazu auch