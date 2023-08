St. Michael: Chöre beginnen zum neuen Schuljahr mit Proben

In Schwabmünchen gibt es eine große Auswahl an Chören für Sänger jeden Alters. Unter Kirchenmusiker Stefan Wagner beginnen die Proben zum Schulstart.

Singen ist mehr als nur Singen. In den Chören in Schwabmünchen gibt es für Kinder und Jugendliche ab dem Vorschulalter die Möglichkeit, ihrer eigenen Stimme zu begegnen und sie weiter zu entwickeln. Spielerisch sollen sie lernen, auf sich und andere zu hören, zu agieren und reagieren. Für Kinder und Jugendliche, die Spaß und Freude am Singen haben, sind die Angebote in Schwabmünchen vielfältig.

Der Kinderchor probt immer am Mittwoch um 16.15 Uhr. Jungen und Mädchen ab der 2. Klasse oder auch schon der 1. Klasse haben Spaß mit Liedern über Schimpansen, Saurier, Eulen, Mäuse, Papageien und anderen Tieren.

Für die Kinder der 1. Klasse und Kindergartenkinder ab fünf Jahren gibt es eine eigene Chorgruppe am Montag um 16.15 Uhr unter der Leitung von Elisabeth Schaumann . Dort werden speziell für die kleineren Kinder Bewegungslieder angeboten. Alle zwei Monate dürfen die Kinder beider Chorgruppen auftreten. Mitmachen bei den Kinderchören dürfen Kinder vom Vorschulalter bis zur 3. Klasse.

Der Kinder- und Jugendchor beim Musical „Wassertropfenweltreise“. Foto: Stefan Wagner

Wer sich für Saurier, Schimpansen und Co. schon zu alt fühlt, der darf bei der "Jugendschola" mitsingen. Sänger und Sängerinnen ab der 4. bis zur 7. Klasse - auf Nachfrage schon ab der 3. Klasse - versuchen sich dort schon im altersgemäßen mehrstimmigem Gesang. Aber auch englische Lieder werden von ihnen gesungen. Die Probe ist immer am Mittwoch um 17.15 Uhr.

Schwabmünchner Teenie-Band probt ab 17. Oktober dienstags

Bunt zu geht es in der Musikgruppe "Teenie-Band" . Flöten, Klarinetten, Schlagzeug und Xylophon sind dort dabei, aber auch andere Instrumente können noch dazukommen. Die Probe ist am Dienstag um 16.45 Uhr. (Proben erst ab 17. Oktober, vorherige Anmeldung erforderlich) .

Am Freitag um 18 Uhr probt das Nachwuchsorchester mit klassischen Orchesterinstrumenten (Streicher und Holzbläser).

Der Schwabmünchner "Junge Chor" probt jeden Montag um 18:45 Uhr. Mitsingen können alle von 15 bis 45 Jahre.

Am Mittwoch probt um 20 Uhr der Chor St. Michael Schwabmünchen . Dort sind ebenfalls neue Sänger herzlich willkommen. Zur Zeit wird intensiv für das Oratorienkonzert im Oktober geprobt.

Ebenso beginnt das Orchester "Capella St. Michael " in Schwabmünchen wieder mit den Proben, jeden Freitag um 18.45 Uhr.

Alle Angebote werden von Kirchenmusiker Stefan Wagner geleitet und sind kostenlos. Die Proben finden im Saal oder Probenraum am Schrannenplatz statt, der Zugang erfolgt über die Metalltreppe auf der Westseite oder bei der Glastüre gegenüber vom Kirchturm. Informationen gibt es unter Telefon 08232/995273, oder per E-Mail an stefan.wagner@bistum-augsburg.de. (AZ)