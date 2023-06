Stadt spart bei der Sanierung der Grundschulsportstätte

Plus Das Geld in der Schwabmünchner Stadtkasse ist knapp, das bekommt auch die Sportanlage bei der Hans-Nebauer-Turnhalle zu spüren.

Das Geld in der Stadtkasse ist knapp. Unerwartete Gewerbesteuerrückzahlungen machen heuer einen strengen Sparkurs der Stadt Schwabmünchen notwenig. Bevor der Stadtrat den Haushaltsplan beschließen konnte, musste kräftig gestrichen werden. Betroffen davon ist auch die Sportanlage in der Grundschule St. Ulrich. Die Sanierung fiel aus dem aktuellen Haushalt 2023 zunächst komplett raus und wurde auf die kommenden zwei Jahre verschoben, obwohl es bereits einen Entwurfsplan gab.

Dieser sah vor, dass östlich neben der Turnhalle zunächst der Rasenplatz, daneben der Hartplatz mit Weitsprunganlage und im Süden die Laufbahn entstehen. Längs der Laufbahn am Bürgermeister-Bittinger-Weg sollen zudem eine Kletterwand gebaut werden und Sitzblöcke aus Stein. Ein Stabmattenzaun mit Hecke sollte das Ganze umranden.