Stadtmusikkapelle spielt ein Konzert voller Überraschungen

Nach zweijähriger Zwangspause bei der Probenarbeit beweisen Ensembles der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen beim Frühjahrskonzert ihre musikalische Durchhaltefähigkeit.

Unter dem Motto "Es geht wieder los" erfüllten die Klänge von Bläserklassen, Vororchester, Jugendblasorchester sowie Hauptorchester der Stadtmusikkapelle die mit rund 500 Besuchern gefüllte Stadthalle. Das diesjährige Frühjahrskonzert, zwei Jahre nach der letzten Veranstaltung, entpuppte sich als Überraschungsveranstaltung, da nur die Mitwirkenden die Stücke im Vorfeld kannten.

Vereinsvorsitzender Peter Schäfer hob besonders das Engagement der Bläserklassen hervor. "Es ist beachtlich, wie die Schüler die zwei Jahre Probeneinschränkung gemeistert haben. Lernen Sie erst einmal Trompete oder Flöte im Onlineunterricht", richtete er seine Worte an die Besucher.

Pop, Jazz und Musical stehen im Vordergrund

Im 50. Jahr nach Gründung der Kapelle, die im Oktober mit Eröffnung des Lech-Wertach-Probenzentrums an der Museumstraße feierlich begangen werden soll, war der programmatische Unterschied in den Darbietungen aller Orchester zu spüren. Während damals sicherlich die traditionelle Blasmusik im Vordergrund stand, sind es heute Stücke aus Pop, Jazz, Film und Musical oder die konzertante Blasmusik.

Mit "Imagine" und "We will rock you", gespielt vom Vororchester, führten Melodien aus "Aladin" und den James Bond-Filmen, ein Falco-Medley sowie "Take on me" der norwegischen Pop-Band A-ha aus der Mitte der 1980er-Jahre, dargeboten vom Jugendblasorchester, in die Pause. Josef Utz, der alle Jugendorchester leitet, hob in seinen Worten, ebenfalls wie der Vorsitzende, die Leistung und den Durchhaltewillen der Formationen während der eingeschränkten Probenmöglichkeiten hervor.

Das Hauptkonzert startet mit einer Filmmusik

Mit "The Return“", einer fiktiven Filmmusik, begann das Hauptorchester seinen Teil des Konzerts. Unter der bewährten Stabführung von Wolfgang Siegert sorgte das Orchester mit Franziska Brand an der Solotrompete bei "Torna a Surriento" (Rückkehr nach Sorrent) für Gänsehautmomente. Melodisch stattete Indiana Jones mit den Filmmelodien in der Stadthalle einen Besuch ab, bevor die Heimkehr-Polka und der Marsch "Blas' Musik in die Welt" den Endpunkt des regulären Konzerts setzten.

Solotrompeterin Franziska Brand sorgte beim Frühjahrskonzert, gestützt durch das Hauptorchester, für Gänsehautmomente. Foto: Uwe Bolten

Nach dem großen Finale, bei dem Jugendblasorchester und Hauptorchester gemeinsam auf der Bühne den Beatles-Titel "Hey Jude" intonierten, nahmen alle Mitwirkenden den herzlichen Applaus der Zuhörer entgegen.

Nicht nur musikalisch gehört die Corona-Pandemie der Vergangenheit an, auch bei den Gästen schien die Vorsicht vor der Ansteckung Schnee von gestern zu sein: Wenige der Besucher folgten der Empfehlung der Stadt an der Eingangstür zur Halle, eine Schutzmaske zu nutzen.