Stadtplatz: So entwickelt sich Schwabmünchens Zentrum weiter

Die Chocolaterie will im Sommer eröffnen, bis dahin soll auch der Stadtplatz erweitert werden. Die Sanierung des Alten Rathauses lässt hingegen weiter auf sich warten.

Die Fassade der Chocolaterie Müller in der Fuggerstraße in Schwabmünchen ist prächtig herausgeputzt, innen laufen die Sanierungsarbeiten. Im Juli will Familie Müller aus Königsbrunn das Tagescafé im Zentrum eröffnen. Bis dahin soll nach Möglichkeit auch der Schwabmünchner Stadtplatz Richtung Norden (also zur Burgstraße hin) erweitert und in diesem Bereich gepflastert sein.

Was die Erweiterung kostet

Der Platz wird zwischen dem Alten Rathaus und der Eisdiele Al Centro gepflastert, ebenso zwischen der Stirnseite des Alten Rathauses und der künftigen Chocolaterie für die Außengastronomie. Hinter dem Geschäftshaus, im Neubau, der an die Chocolaterie anschließt, wird ein weiterer Zugang von der Burgstraße zum Stadtplatz mit Treppenaufgang und Fahrradabstellplatz geschaffen. Am Geschäftshaus entlang werden fünf weitere öffentliche Parkplätze an der Burgstraße angelegt. Zudem soll es mehr Grün auf dem Platz geben. Der Stadtplatz wird mit der Erweiterung etwa um die Hälfte seiner bisherigen Fläche größer. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf knapp 600.000 Euro. Die Hälfte davon wird aus einem Förderprogramm bezuschusst.

Aktuell befinde man sich "eifrig an der Vorbereitung für die Ausschreibung des Auftrags", so Bürgermeister Lorenz Müller in einem Pressegespräch. Wenn sich trotz angespannter Lage auf dem Handwerkermarkt zeitnah Firmen mit Kapazitäten finden und es zudem keine Probleme mit der Lieferbarkeit der benötigten Materialien gibt, soll der Platz bis Ende Juni fertig sein, pünktlich zur Eröffnung der Chocolaterie.

Mit der Erweiterung des Stadtplatzes zu warten, bis das Alte Rathaus saniert ist, sei nicht notwendig, erklärte bereits im vergangenen Jahr Landschaftsarchitekt Baldauf, der die Pläne entworfen hat. Denn das Pflaster, das bei einer Rathaussanierung gegebenenfalls vom Platz entfernt werden müsste, könnte problemlos danach wieder in den Boden gesetzt werden.

Sanierung des Alten Rathauses lässt weiter auf sich warten

Doch bis es zu einer Sanierung des Alten Rathauses in der Praxis kommt, dürfte noch viel Wasser die Singold hinabfließen. "Ich könnte jetzt nicht realistisch behaupten, dass heuer noch der erste Bagger anrollt", so der Bürgermeister. Denn Stand heute werden das neue Sanierungskonzept, die Planung und die Ausschreibung noch das ganze Jahr in Anspruch nehmen.

Und das, obwohl bereits im Februar 2019 die ursprüngliche Baugenehmigung vorlag. Die Sanierung sollte im Frühjahr 2019 starten, vier Jahre, nachdem die ersten Umbaupläne in Angriff genommen worden waren. Doch daraus wurde nichts. Die Kostenschätzung explodierte von 6,5 Millionen im Jahr 2015 auf knapp zwölf Millionen Euro. Zu viel, um noch Fördergelder zu bekommen. Denn eine Sanierung darf maximal eineinhalbmal so viel kosten wie ein Neubau, um Zuschüsse zu erhalten.

Sanierung in abgespeckter Form

Die Stadt musste ihre ursprünglichen Pläne daraufhin abspecken. Zu der Kostenexplosion haben damals hauptsächlich die hohen Ansprüche des Denkmalschutzes geführt. Diesbezüglich konnten wohl mittlerweile einige Kompromisse gefunden werden: So darf ein Aufzug einfach außen an das Gebäude angebaut werden – ursprünglich musste er ins Haus integriert sein. Zudem können sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss Holzbeton- beziehungsweise Holzbetonverbunddecken verwendet werden, was finanziell eine erhebliche Erleichterung darstelle, so Müller. Wie berichtet verzichtet die Stadt auch auf einen opulenten Glasanbau im Außenbereich, auf eine großflächige Unterkellerung des Gebäudes und auf eine große Gastroküche. Im Erdgeschoss ist demnach nur noch ein kleiner Gastrobetrieb oder eine Bar geplant, im Obergeschoss Vereinsräume und im Dachgeschoss ein Bürgersaal.

So geht es weiter

Aktuell wird gerade ein neues Leistungsverzeichnis erstellt, daraufhin folgt eine neue Kostenschätzung. Müller hofft, dass die Kosten von ursprünglich etwa elf Millionen Euro auf rund sechs bis sieben Millionen Euro durch die Einsparungen sinken. In jedem Fall wolle man "deutlich unter zehn Millionen" bleiben. Nach der Kostenschätzung muss ein neuer Förderantrag eingereicht und letztlich auch genehmigt werden. Heuer sollen Müller zufolge möglichst noch die Planung und die Ausschreibung der Gewerke über die Bühne gehen. Der erste Bagger rollt also vermutlich erst 2024 an. Oder noch später. Eine offizielle Prognose wagt mittlerweile niemand mehr.