Standesamt: Langerringer müssen jetzt nach Schwabmünchen

Das Standesamt Schwabmünchen wird zum größten Standesamt im Landkreis Augsburg. Was sich ab Januar 2024 ändert.

Ab Januar nächsten Jahres gehen die standesamtlichen Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen in die Hände des Standesamtes der Stadt Schwabmünchen über. Die betroffenen Gemeinden sind dabei Langerringen und Hiltenfingen. Am Montag, 7. August, vollzog sich der offizielle Wechsel. Dafür kamen Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller und der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen und Langerringer Bürgermeister Marcus Knoll im Sitzungssaal des Schwabmünchner Rathauses zusammen und unterzeichneten gemeinsam die Verträge. Damit wird das Schwabmünchner Standesamt nach Angaben der Stadt das größte im Landkreis

In der Praxis bedeutet dies, dass ab Januar 2024 alle Formalien, Anmeldungen, Einreichungen von Unterlagen, die bisher im und vom Standesamt Langerringen abgewickelt wurden, an das Standesamt Schwabmünchen übertragen werden. Das umfasst die Bereiche Eheschließung und Partnerschaft, Geburt, Sterbefall und sonstiges. Allerdings gibt es zwei Ausnahmen: Zum einen bleibt die Friedhofsverwaltung Langerringen weiterhin in Langerringen ansässig. Zum anderen können Eheschließungen weiterhin vor Ort durch die Ersten Bürgermeister Langerringens und Hiltenfingens vorgenommen werden.

Bereits seit dem 01.01.2013 gehörten die Aufgaben der Standesämter der Gemeinde Graben und der Verwaltungsgemeinschaften Lechfeld und Großaitingen in den Zuständigkeitsbereich des Standesamtes Schwabmünchen. Damit befinden sich ab nächstem Jahr 43.500 Einwohner unter der Verantwortlichkeit Schwabmünchens, bei einer eigenen Einwohnerzahl von rund 15.000. (AZ)

Lesen Sie dazu auch