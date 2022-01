Starke Bilanz: Schwabmünchner Feuerwehr meistert 250 Einsätze

Plus Mehrere Brände und schwere Verkehrsunfälle haben die Freiwilligen 2021 bewältigt. An einem Tag mussten sie fünfmal ausrücken. Silvester verlief hingegen ruhig.

Mehrere Brände und schwere Verkehrsunfälle hat die Schwabmünchner Feuerwehr im vergangenen Jahr bewältigt. Wie Kommandant Stefan Missenhardt erklärt, mussten die ehrenamtlichen Kräfte 255 Mal ausrücken. Sie löschten Großbrände, befreiten Menschen, die nach einem schweren Verkehrsunfall eingeklemmt waren und meisterten Einsätze mit Gefahrstoffen.