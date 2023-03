Das Start-up "Lykkeleih" aus Schwabmünchen stattet Hochzeiten aus

Plus Mit dem Schwabmünchner Start-up "Lykkeleih" haben sich zwei befreundete Pärchen ihren Gründertraum erfüllt: Sie verleihen festliches Mobiliar und Dekoration an Hochzeitspaare.

Start-ups gab es auch schon früher. Nur hatten sie damals noch keinen englischen Namen. In der Serie "Erfolgsgeschichten früher und heute" stellt die Redaktion regionale Unternehmen mit außergewöhnlichen Geschichten vor.

Die Geschichte von Lykkeleih nahm ihren Beginn Anfang 2022: Eva und Tom Pfänder aus Langerringen, beide 35, planten gerade ihre Hochzeit, die im Juni stattfinden sollte. "Wir waren auf der Suche nach Deko und hatten spezielle Vorstellungen. Keine langweiligen Stuhlhussen, sondern lieber alte Möbel im Vintage-Stil", erinnert sich Tom Pfänder. Da die beiden aber weder alles neu kaufen noch eine komplett ausgestattete Location mieten wollten, erkundigten sie sich, wo sie Deko und Mobiliar leihen können. "Wir haben nicht wirklich was gefunden, das uns gefiel."