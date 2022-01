Schwabmünchen

Schwabmünchnerin erfüllt sich den Traum vom einen Schmuck-Onlineshop

Barbara Hölscher aus Schwabmünchen hat ihren eigenen Online-Shop eröffnet. Das nötige Wissen hat sie sich in mehreren Monaten selbst angeeignet.

Plus Barabara Hoelscher aus Schwabmünchen entwirft und verkauft Schmuck. Dafür hat sie einen eigenen Online-Shop eröffnet. Doch die Umsetzung war nicht einfach.

Von Felicitas Lachmayr

Als sie den blauen Stein zum ersten Mal sah, war sie hin und weg. Die intensive Farbe und das Leuchten des Turmalins ließen sich nicht mehr los. Einige Jahre ist das inzwischen her. "Seitdem habe ich davon geträumt, mit solchen Steinen zu arbeiten und Schmuck zu entwerfen", sagt Barbara Hölscher. Nun hat die Schwabmünchnerin es gewagt: Im vergangenen Jahr baute sie einen Online-Shop auf. Über diesen verkauft sie nun ihren selbst designten Schmuck. Ketten, Ohrringe, Armbänder - sie bietet an, was ihr gefällt.

