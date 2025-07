Die Aufgabe war am Ende schwerer, als sie erwartet war. Doch die Schwabmünchner konnten diese am Ende erfolgreich lösen. Beim Aufsteiger Stätzling setze sich der Vizemeister mit 3:1 durch. Ein Sieg, der am Ende verdient war, auch wenn die Partie in der Summer nahezu ausgeglichen war. Schwabmünchen hatte jedoch deutlich hochwertigere Torgelegenheiten.

