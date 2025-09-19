Rotary Club und Stadt Schwabmünchen starten eine Plakataktion zum Schulanfang

Erstklässler Mats freut sich auf die Schule: Er ist das Gesicht 2025 einer Plakataktion, die der Rotary Club Schwabmünchen zusammen mit der Stadt nun bereits seit 2019 organisiert. Kinder aus der Nachbarschaft mahnen ihre motorisierten Nachbarn zur Vorsicht, da aktuell wieder mehr los ist auf den Straßen Richtung Schule. Dieses Wiedererkennen wirkt besser und nachhaltiger als neutrale Gesichter. Also: Runter vom Gas heißt es für alle, die es morgens eilig haben! (Fritz Schneider für Rotary Club Schwabmünchen)

