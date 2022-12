Sternsinger bereiten ihren Einsatz in Schwabmünchen vor   

Am Tag nach Weihnachten werden die Kleider anprobiert, und am 29. Dezember ziehen die Sternsinger nach einem Gottesdienst los.

Die Sternsinger sind zum Jahreswechsel wieder von Haus zu Haus in Schwabmünchen und den Ortsteilen unterwegs, um den Segen "Christus Mansionem Benedicat" zu bringen und dabei Spenden für ein Schulprojekt in Uganda einzusammeln.

Am Dienstag, 27. Dezember, kommen alle 39 Sternsingergruppen zur Kleideranprobe in den großen Saal des Pfarrzentrums. Die Gruppen eins bis 13 beginnen um 14 Uhr, ab 14.45 Uhr sind die Gruppen 14 bis 26 an der Reihe, und ab 15.30 Uhr die Gruppen 27 bis 39. Dabei erhalten alle die Straßennamen ihres Gebiets mit den Briefen für die Bewohner mit dem Segensaufkleber und einem Überweisungsvordruck. Die Gewänder mit allen Utensilien wie Sterne, Kronen, Gelddosen und Weihrauchfässer werden gleich mit nach Hause genommen.

Gemeinsames Pizzaessen zum Abschluss

Zwei Tage später, am Donnerstag, 29. Dezember, treffen sich alle Sternsinger um 17.30 Uhr im Pfarrzentrum zum gemeinsamen Einzug in die Kirche zum Aussegnungsgottesdienst, der um 18 Uhr beginnt. Dann sind die Sternsinger bis zum 5. Januar unterwegs und treffen sich wieder am Feiertag Heilige Drei Könige um 10 Uhr im Pfarrzentrum zum Einzug in den Abschlussgottesdienst. Nach dem gemeinsamen Auszug werden die Spendendosen und alles Zubehör wieder abgegeben und die Sternsingeraktion mit einem gemeinsamen Pizzaessen im Pfarrzentrum abgeschlossen. Die Gewänder können erst am Freitag, 20. Januar, gewaschen und getrocknet zurückgegeben werden.

Lesen Sie dazu auch