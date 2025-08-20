Schutthaufen statt Wohnraum: Auf dem Krone-Gelände herrscht weiter Stillstand

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Warum gibt es in Schwabmünchen im Zusammenhang mit Gebäudeabrissen (Burger-Gelände, Geldhauser-Gelände, AWO-Heim-Gelände, Krone-Gelände) und Gebäudesanierungen (Altes Rathaus) bei denen auch die städtische Bauverwaltung mit involviert ist seit vielen Jahren immer wieder ähnlich gelagerte Probleme und Schwierigkeiten während dies bei privaten Objekten (auch bei größeren) nicht der Fall zu sein scheint? Das gibt mir zu denken.

Der Schutthaufen passt perfekt zum Rest des Stadtbildes.

