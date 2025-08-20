Schutthaufen statt Wohnraum: Auf dem Krone-Gelände herrscht weiter Stillstand

Seit mehr als einem Jahr türmen sich am Eingang zum Schwabmünchner Stadtkern Schutthaufen. Auf dem Grundstück des Gasthofs Krone sind seit März 2024 nur noch Trümmer des Gebäudes zu sehen. Eigentlich sollten dort zwei Mehrfamilienhäuser entstehen.
Schwabmünchen
Der Schutthaufen passt perfekt zum Rest des Stadtbildes.
Warum gibt es in Schwabmünchen im Zusammenhang mit Gebäudeabrissen (Burger-Gelände, Geldhauser-Gelände, AWO-Heim-Gelände, Krone-Gelände) und Gebäudesanierungen (Altes Rathaus) bei denen auch die städtische Bauverwaltung mit involviert ist seit vielen Jahren immer wieder ähnlich gelagerte Probleme und Schwierigkeiten während dies bei privaten Objekten (auch bei größeren) nicht der Fall zu sein scheint? Das gibt mir zu denken.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden