Stillstand auf dem Krone-Gelände: Bauschutt statt Wohnraum in Schwabmünchen

Schwabmünchen

Schutthaufen statt Wohnraum: Auf dem Krone-Gelände herrscht weiter Stillstand

Wie lange droht auf dem ehemaligen Krone-Grundstück in Schwabmünchen noch Stillstand? Das sagen Bürgermeister und Landratsamt.
Von Christian Kruppe
|
    • |
    • |
    • |
    Weiterhin türmt sich der Schutt vom Abriss des ehemaligen Gasthofs Krone an der Schwabmünchner Fuggerstraße. Dabei hätte dieser schon längst verschwinden müssen.
    Weiterhin türmt sich der Schutt vom Abriss des ehemaligen Gasthofs Krone an der Schwabmünchner Fuggerstraße. Dabei hätte dieser schon längst verschwinden müssen. Foto: Christian Kruppe

    Seit mehr als einem Jahr türmen sich am Eingang zum Schwabmünchner Stadtkern Schutthaufen. Auf dem Grundstück des Gasthofs Krone sind seit März 2024 nur noch Trümmer des Gebäudes zu sehen. Eigentlich sollten dort zwei Mehrfamilienhäuser entstehen.

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Nikolaus Kogelmann

    Der Schutthaufen passt perfekt zum Rest des Stadtbildes.

    Günter Köhler

    Warum gibt es in Schwabmünchen im Zusammenhang mit Gebäudeabrissen (Burger-Gelände, Geldhauser-Gelände, AWO-Heim-Gelände, Krone-Gelände) und Gebäudesanierungen (Altes Rathaus) bei denen auch die städtische Bauverwaltung mit involviert ist seit vielen Jahren immer wieder ähnlich gelagerte Probleme und Schwierigkeiten während dies bei privaten Objekten (auch bei größeren) nicht der Fall zu sein scheint? Das gibt mir zu denken.

