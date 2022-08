Skate-Night in Schwabmünchen: Straße frei für die Skater

Am Freitagabend veranstaltet der Schwabmünchner Jugendbeirat eine Skate-Night am Jugendzentrum. Dafür wird auch ein Teil der Museumsstraße gesperrt.

Viele Jahre war sie nahezu überall eine Institution: Die Skate-Night. Orte sperrten ihre Straßen und zahlreiche Skater – meist auf Inlinern – rollten durch die Städte. In den vergangenen Jahren ist der Trend ein wenig abgeebbt. Das will der Schwabmünchner Jugendbeirat ändern. Denn in Schwabmünchen gibt es eine durchaus lebendige Skaterszene.

„Hier sind nicht nur die Inline-Skater angesprochen, sondern alle, die sich auf Rollen fortbewegen“, so Stefanie Kraus vom Jugendbeirat. Egal ob Longboard oder Tretroller – für sie alle wird der Bereich ums Jugendzentrum wie auch die Fläche südlich des Kindergartens St. Michael abgesperrt, damit genügend Platz ist. „Natürlich werden auch Rampen und Hindernisse aufgebaut sein, damit die Skater zeigen können, was sie können“, so Stefanie Kraus weiter.

Skate-Night soll Flair eines lockeren Straßenfestes bekommen

Dabei soll nicht nur geskatet werden. Für Essen, Trinken und Musik wird gesorgt sein, damit der Abend auch ein wenig das Flair eines lockeren Straßenfestes bekommt. „Wir wollen mit der Skate-Night alle ansprechen, von den geübten Board-Fahrern bis hin zu Familien mit Kindern, die den Nachwuchs ganz entspannt in einem autofreien Bereich fahren lassen können“, ergänzt Lisa-Marie Hiller vom Jugendbeirat.

Die Skate-Night findet am Freitag, 5. August, von 17 bis 22 Uhr in der Museumstraße vor dem Jugendzentrum und dem Parkplatz südlich des Kindergartens St. Michael statt. Dieser Bereich ist schon ab 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine Zufahrt ins „Kroen-Gelände“ ist dann nur noch von der Hochfeldstraße aus möglich.