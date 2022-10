Schwabmünchen

18:00 Uhr

Südwest III: Wann die zweite Runde der Bauplatzvergabe startet

Plus Die ersten Grundstücke im neuen Baugebiet in Schwabmünchen sind vergeben. Was sich für die Bewerber im nächsten Verfahren ändern soll.

Von Carmen Janzen Artikel anhören Shape

Trotz hoher Bauzinsen, Materialknappheit und Personalnotstand im Handwerk: Im Schwabmünchner Baugebiet "Südwest III" geht alles seinen geplanten Weg: Die ersten Bauherren können bald loslegen: Die etwa elf Hektar große Fläche ist erschlossen, Glasfaser-, Wasser-, Abwasser- und Wärmeleitungen sind verlegt, Straßen angelegt und sogar die Pfosten der Straßenlaternen stehen schon. Das Gebiet hat also Baureife, wie es im Fachjargon heißt.

