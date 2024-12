Swingtime ist angesagt

Swingtime bringt der Augsburger Martin Schmid mit seiner Band am Donnerstag, 12. Dezember, in die Schwabmünchner Stadthalle. Evergreens und Raritäten aus dem swingenden Liederbuch der deutschen Unterhaltungsmusik. So singt und tanzt er sich durch ein vergnügliches Programm voller köstlicher, immergrüner Melodien und Lieder.

Martin Schmid ist in Schwabmünchen seit Jahrzehnten ein bekannter Künstler. Immer wieder brachte ihn die Buchhandlung Schmid auf die hiesigen Bühnen, entweder als Alleinunterhalter oder an der Seite von Stefan Leonhardsberger mit den erfolgreichen Bühnenprogrammen „Da Billi Jean is ned mei Bua“, „Die Leonhardsberger- & Schmid-Show“ und zuletzt „Rauhnacht“.

Bekannt vor allem durch die Presley Family

Der 51-Jährige ehemalige Dinkelscherbener studierte Jazz-Kontrabass am Richard-Strauß-Konservatorium in München und arbeitet freiberuflich als Bassist, Gitarrist, Sänger, Arrangeur, Komponist, Musikpädagoge und auf den Theaterbühnen Deutschlands. Exzellenten Ruf genießt er außerdem als Sänger und Entertainer seiner 1996 gegründeten Show- und Revueband The Presley Family. Im Laufe seiner Karriere hatte er Gelegenheit, als Bassist mit Hugo Strasser, Max Greger, Hazy Osterwald, Charles Kálmán, Christian Bruhn, Pete York, Kristina Bach, Ireen Sheer und Michael Holm, für den er auch schrieb, auf der Bühne zu stehen. Konzertreisen führten ihn bislang in viele europäische Länder nach Afrika und Nordamerika. Schmids künstlerischer Schwerpunkt liegt in der Unterhaltungsmusik und im Jazz. Er arrangiert und poliert auf, zur Freude der Zuhörer. So richtig in Szene setzten den Augsburger die Musiker seiner Band: Daniel Mark Eberhard am Klavier, Walter Bittner an den Trommeln, Uli Fiedler am Kontrabass und Stephan Holstein am Saxophon und an der Klarinette.

Vorverkauf Das Konzert Swingtime mit Martin Schmid und seiner Band findet am Donnerstag, 12. Dezember, ab 20 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen statt. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid, im Internet und an der Abendkasse